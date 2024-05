“Conta meno di zero”, Mida si scaglia contro il programma: dopo quello che è accaduto non ha freni | Un’altra vittoria

Mida non ha vinto Amici e non ha mancato di fare un commento che ha messo tutti a tacere, ecco a cosa gli è servito Amici.

Sabato 18 maggio è andata in onda la finale di Amici che ha incoronato vincitrice la cantante Sarah Toscano. Un percorso incredibile il suo, visto che all’inizio quasi nessuno sperava nel suo successo.

E invece la ragazza ha stupito tutti, impegnandosi fino in fondo, e alla fine ha visto i suoi sforzi riconosciuti. Seconda la ballerina Marisol Castellanos, e a seguire Petit, Holden e Mida.

Proprio Mida ha rilasciato delle dichiarazioni che stanno facendo molto discutere il pubblico: sui social non si parla d’altro che delle sue parole dopo la finale.

Ora che ha concluso la sua avventura nel programma, il cantante è libero di dire e fare ciò che vuole e non ha più freni. Le sue parole stanno rimbalzando su tutti i giornali.

Mida ad Amici

Nato a Caracas nel 1999, ha conquistato il pubblico e non solo: il giovane si è portato a casa un disco di platino con il singolo Rossofuoco. Il cantante era già noto nella scena rap-pop italiana e ha deciso di ampliare il proprio pubblico e coltivare il proprio talento partecipando ad Amici, e a conti fatti ha fatto un’ottima scelta.

Il cantante ha ricevuto la maglia dorata da Lorella Cuccarini ed è anche stato insignito del premio Spotify Singles. Tutto questo però a quanto pare non è bastato per fargli vincere la finale. Ecco che ora le sue parole dopo la finale assumono forse un altro significato, e i suoi follower se ne sono accorti.

Il commento dopo la finale

Anche se Sarah ha vinto questa edizione di Amici, gli altri finalisti si sono detti contenti del percorso che hanno fatto e del riconoscimento che hanno ricevuto. Tra loro anche Mida ha espresso parole di felicità, sottolineando che il premio che ha ricevuto è comunque sostanzioso e non lo dà affatto per scontato. Il cantante ha rivelato che investirà quei soldi in un microfono di qualità per poter registrare i suoi nuovi pezzi, sottolineando quanto sia importante per lui continuare su questo percorso.

Sul web tantissimi hanno espresso il loro supporto nei confronti del ragazzo, e c’è chi ha anche riconosciuto che, poiché tutto il pubblico cantava la canzone di Mida, in fondo vincere una coppa a quel punto vale “meno di zero”, visto che l’apprezzamento c’è stato e il successo è assicurato. Siamo sicuri che Mida non si fermerà qui e, forte del supporto del pubblico, continuerà a seguire la sua passione e a coltivare il suo incredibile talento.