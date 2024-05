Fedez, parla il medico “Possibilità di sopravvivenza sono…”: la verità sul ricovero segreto | Ultim’ora che fa tremare

Le condizioni di salute di Fedez gettano una nota di sconforto e paura, anche per il ricovero misterioso. Parla anche il medico.

Fedez torna protagonista dei titoli di giornale, anche se praticamente non ha mai smesso di esserlo, ma questa volta è per un motivo molto più grave: le condizioni di salute del rapper sarebbero precipitate nel fine settimana, gettando tutti nel terrore.

Il rapper doveva essere ospite da Cattelan nella puntata di questa sera, ma un annuncio congiunto del programma e dello staff del cantante ha specificato che la sua presenza è annullata.

I fan di Fedez hanno subito pensato al peggio e ora stanno passando dei momenti di terrore in attesa di sapere come sta davvero il rapper e cosa gli sia successo.

La sua corsa al pronto soccorso ha spaventato tutti e i social sono in fibrillazione: tutti vogliono scoprire cosa è successo e soprattutto come sta procedendo il ricovero. Le ultime novità sono da brividi.

La malattia del rapper

Tutti si ricordano quando, due anni fa, Fedez era stato operato per un tumore al pancreas, superando egregiamente il ricovero. Fortunatamente il cancro era stato scoperto e operato subito, quando era ancora nelle fasi iniziali, e questo ha permesso all’equipe medica di agire con precisione, asportando l’intera massa.

Visto ciò che ha affrontato e la potenziale gravità del tumore, non appena è emersa la notizia che Fedez era stato ricoverato i fan si sono disperati e hanno cercato di capire che cosa fosse successo. Purtroppo in questi casi bisogna solo sperare che il diretto interessato sia il primo a parlare, o qualche medico si sbottoni su qualche dettaglio. Ecco le ultime novità.

Come sta Fedez?

Ore di sgomento e angoscia queste per i fan, bisognosi di sapere come sta procedendo il ricovero del rapper. È stato proprio il cantante a chiarire il suo stato di salute in una storia su Instagram, spiegando di aver avuto effettivamente qualche problema nel weekend ma di essere stabile e soprattutto di non essere stato ricoverato per più di un giorno. “Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita” ha scritto il cantante sulla storia.

I fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, ma non sono ancora del tutto tranquilli: visto ciò che ha dovuto affrontare il rapper, è normale che con imprevisti come questo gettino subito tutti nello sconforto. Tutti si ricordano le parole del neurochirurgo che aveva seguito il cantante, quando aveva spiegato che, con quel tumore, le possibilità di sopravvivenza a 5 anni sono alte nel nostro Paese, quindi è stato immediato pensare “al peggio”. Per fortuna quindi non sarebbe accaduto nulla di grave, ma comunque un pizzico di paura è rimasto.