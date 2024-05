“Ha rubato la vittoria”, Marisol dopo la sconfitta non riesce a tacere: racconta il retroscena che spezza il cuore | Adesso tocca a lei

Sabato sera è stato decretato il vincitore di Amici e non è stata Marisol, ma dopo la sconfitta non ha potuto tacere e lo ha detto a tutti.

Dopo una lunga edizione Amici di Maria De Filippi è giunto al termine sabato 18 maggio decretando la sua vincitrice assoluta: Sarah Toscano. La cantante 18enne originaria di Vigevano ha battuto la ballerina, punta di diamante della Celentano, Marisol in un duello a colpi di pura esibizione del talento. Nonostante la gioia della finale, però, proprio la seconda classificata ha avuto qualcosa da dire proprio sui suoi compagni e sullo show e ha scritto di getto le sue ultime parole da concorrente di Amici sul suo profilo Instagram.

Durante l’ultima puntata del talent show ha dimostrato di essere in grado di superare qualsiasi sfida grazie al suo incredibile talento, già molto evidente seppur la giovane età. Teniamo conto che proprio Marisol ha affrontato anche il dolore cronico al ginocchio con coraggio decidendo di proseguire l’avventura anche contro il parere dei medici.

Di certo questo atteggiamento le ha permesso di ricevere amore incondizionato dal pubblico sia in studio che a casa, il quale con grande sincerità avrebbe tanto voluto vederla sul gradino più alto del podio. Al suo posto l’angelica voce di Sarah Toscano che, dopo un anno complicato in cui ha dovuto mettersi alla prova e studiare moltissimo, si è aggiudicato l’ambito premio con tanto di lacrime della sua insegnante e mentore Lorella Cuccarini. Lei stessa aveva visto nella cantante delle potenzialità ad inizio anno e aveva deciso di “sorvolare” sulla sua immaturità artistica, puntando tutto su quel germoglio di talento che la voce di Sarah incarna.

Insomma, chiaramente uno scontro tra due ragazze brave nel loro ambito di riferimento e rispettate per la loro disciplina mostrata nel lungo percorso di Amici di Maria De Filippi. Peccato che però a seguito del secondo posto, Marisol non ha proprio potuto tacere lasciandosi andare a delle confessioni abbastanza intime riguardo ai suoi amici e alla trasmissione. Ecco cosa è successo.

La rabbia del web

A quanto pare benché Sarah sia sicuramente amata da molte persone e fan che apprezzano la genuinità del suo canto a discapito di molti giovani artisti che usano l‘autotune, la ragazza lombarda ha anche molti detrattori. Un’onda di delusione si è infranta sulla vittoria della Toscano: tanti gli spettatori del programma che invece guardavano a Marisol come l’impersonificazione del talento.

“La finale più brutta di sempre“, “Ha rubato la vittoria...” scrive qualcuno estremamente deluso dall’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. A tal proposito è Marisol a lasciarsi andare a delle affermazioni molto forti su Instagram. Che anche lei condivide il pensiero del pubblico e si sia poi scagliata contro Sarah? Nessuno la ferma: ora che Amici è finito è davvero un fiume in piena.

Le parole di Marisol

I detrattori e gli esperti di scandali e gossip rimarranno delusi ma la cara Marisol ha avuto solo che parole dolci per tutto il programma e per i suoi compagni di avventura. Ricordiamo che proprio ad Amici Marisol ha trovato l’amore con il cantante Petit che nel post pubblicato sul suo Instagram ringrazia dal profondo del suo cuore così come esprime gratitudine alla sua insegnante Alessandra Celentano e alla stessa Maria De Filippi.

Insomma, se parte del pubblico riserva per Sarah parole non troppo docili, sminuendo anche la sua vittoria, Marisol è completamente in pace con il suo secondo posto tenendo conto che è anche arrivata prima nella sezione danza. Ha davanti una strada ricca di successi e riconoscimenti proprio come ogni finalista di Amici: chiaro è che gli spettatori più accaniti del programma trovano sempre il modo di fare la loro piccola e, talvolta sterile, polemica.