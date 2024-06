Anna Tatangelo, c’è già aria di rottura con Mattia Narducci: arriva la conferma dalla fonte interna | Cosa sta succedendo

Pare proprio che la relazione tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci stia per arrivare già al capolinea, trapela l’indiscrezione.

Dopo anni di forti dolori e momenti bui, Anna Tatangelo è stata in grado di risollevarsi grazie anche all’aiuto di un amore non cercato e inaspettato. La cantante ha iniziato la sua relazione sentimentale con il top model Mattia Narducci nel 2023 e fino a poco più di un mese fa la donna non faceva altro che parlare di come i due stessero alla grande.

Tuttavia, adesso potrebbe esserci già aria di crisi tra i due e un’indiscrezioni che lascia poco all’immaginazione ha cominciato a girare per il web. Dal 2021 fino all’incontro con Narducci, Anna Tatangelo si è vista costretta ad affrontare diversi ostacoli che la vita le ha posto davanti, a cominciare dalla fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio durata 15 anni.

Dopo un decennio e un lustro e un figlio, Anna e Gigi si sono detti addio per sempre, anche se in maniera del tutto civile e composta per il bene del tredicenne Andrea. Tra il 2021 e il 2022, la Tatangelo ha avuto un breve flirt con il rapper napoletano Livio Cori ma anche questa storia è finita bruscamente e senza spiegazioni pubbliche.

Il dolore più grande che Anna Tatangelo ha dovuto affrontare è stato alla fine del settembre 2022, quando si è vista costretta a dire addio per sempre alla sua adorata mamma. Palmira Vinci è scomparsa prematuramente a 67 anni a causa di un tumore al quarto stadio al seno. Una perdita che ha distrutto la cantante, tanto da farle perdere la voglia di vedere chiunque.

L’arrivo del nuovo inizio

Mattia Narducci è entrato nella vita di Anna Tatangelo nel 2023, dopo anni di sofferenze e la perdita devastante della madre che l’avevano lasciata distrutta e senza voglia di fare nulla. Tuttavia, il giovane top model non si è arreso ed è stato in grado di aspettare i tempi della cantante e di corteggiarla a lungo.

Alla fine la Tatangelo ha ceduto, notando come Mattia sia un ragazzo sincero, amabile, affettuoso e capace di farle tornare nuovamente il sorriso. In un’intervista rilasciata lo scorso maggio, l’artista ha elogiato il suo nuovo compagno con parole dolci e si è detta felice di stare al suo fianco ma adesso sembra che la storia sia cambiata.

La crisi è dietro l’angolo

Spulciando sui social media è possibile notare un rumor che gira da diverso tempo riguardante la storia di Anna e Mattia. La fonte che ha rivelato l’indiscrezione è Deianira Marzano che, dal suo profilo social di Instagram ufficiale, ha affermato che la coppia Narducci-Tatangelo sarebbe sparita dal radar.

In altre parole, sono diverse settimane che nessuno sa più nulla di entrambi e forse questo è un preludio per un’imminente crisi di coppia. Non ci sono state smentite o conferme da nessuno dei due, quindi non ci resta che attendere altre novità in merito e scoprire se per Anna Tatangelo questa estate 2024 sarà positiva o negativa.