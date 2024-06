Sophie Codegoni, adesso parla l’amico di lei: “In imbarazzo per Alessandro” ha spiattellato tutta la verità | Notte di fuoco con Arón

Adesso sappiamo tutta la verità sul flirt tra Sophie Codegoni e Arón Piper, il migliore amico di lei ha deciso di dire tutto. Che imbarazzo.

Non c’è pace per la coppia Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano: dopo la famosa crisi tra i due ex gieffini dell’anno scorso sembra che i due abbiano definitivamente rotto. E tra l’ex coppia più glamour del web non sarebbe finita per niente bene, anzi di recente sono stati svelati dei dettagli davvero sconvolgenti sulla loro attuale situazione sentimentale.

Questi rumors sono stati messi in circolazione, con grande sorpresa della Codegoni, da un suo carissimo amico il quale ha spiattellato in pubblico tutta ma proprio tutta la verità. E pensare che tra Alessandro e Sophie i problemi parevano essersi risolti e i due erano tornati ad essere nuovamente una famiglia per la loro piccola Celine.

Di maggio, infatti, sono le foto postate dalla Codegoni che celebrano il primo anno di vita di Celine ed in questo caso era presente anche Alessandro Basciano, segno di una ritrovata facilità. Ora, invece, il lieto fine è molto lontano e sarebbero completamente ai ferri corti: in mezzo inevitabilmente c’è un’altra persona a dir poco insospettabile.

La verità dietro la rottura è clamorosa e ora viene spifferata niente di meno che da un “fedelissimo” della Codegoni. La liaision che sta nascendo è praticamente impensabile e a finire sotto l’occhio del ciclone e del giudizio c’è Sophie. Clamoroso! è stata beccata proprio con un Vip con la V Maiuscola.

I fatti: cosa è successo nella notte milanese?

Secondo il racconto fatto dall’amico di Sophie e portato alla luce dall’esperta di gossip Deianira Marzano durante il programma radiofonico “Radio marte” condotto da Gabriele Parpiglia, la Codegoni in rotta con Basciano da 15 giorni giorni, durante un evento della movida milanese targato Dsquared, avrebbe incrociato lo sguardo e conosciuto un bellissimo e famosissimo attore straniero. Tra i due è scattato subito il colpo di fulmine e a quanto pare stando alle dichiarazioni di Deianira ci sarebbe stato anche un bacio nei pressi di un noto hotel del capoluogo meneghino.

Insomma, la Marzano assicura che la storia sia al cento per cento vera senza possibilità di smentita perché arriva direttamente da una fonte molto vicina di Sophie oltre che presente in quella precisa occasione. Il nome ora associato a quello della bella Sophie è quello di Arón Piper, attore spagnolo celebre per aver preso parte alla serie di grande successo di Netflix Elite. Un bel colpaccio per la Codegoni che a questo punto dopo essere stata tradita, almeno secondo quanto lei stessa ha detto in precedenza, ripetutamente da Alessandro, ha preso la decisione di lasciarsi alle spalle un’unione molto complessa e turbolenta. In questo caos, alla fine della fiera, come avrà preso questa notizia il suo ex ed il padre di sua figlia? Secondo qualcuno starebbe malissimo…

La reazione di Basciano

A causa di questa chiacchieratissima notte di fuoco tra Piper e Sophie, Alessandro si troverebbe davvero in una situazione molto difficile e secondo Deianira è in crisi nere. C’è da dire che se andiamo indietro nel tempo, anche lui ha le sue dovute colpe per questa drammatica relazione fatta di scandali, tradimenti ed ospitate in televisione.

Mentre Sophie e Arón sembrano continuare la loro relazione al di fuori dell’occhio indiscreto delle “telecamere”, Basciano prova a rimettere insieme i pezzi di un storia alla deriva anche se siamo certi che troverà molto presto il modo di consolarsi. Intanto, per ulteriori aggiornamenti si attendono notizie dall’espertissima Deianira.