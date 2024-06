Brando e Raffaella, finalmente l’annuncio che tutti sognavano: adesso diventano una famiglia | È molto presto ma sono felicissimi

Brando e Raffaella hanno fatto un annuncio di grandissima gioia, anche se si sono conosciuti da poco sono pronti a questo passo.

Brando e Raffaella hanno fatto un annuncio che ha destabilizzato i fan in senso positivo e ora la community di Uomini e Donne è piena di gioia per questa notizia inaspettata ma bellissima.

I due stanno per diventare una vera e propria famiglia e non potrebbero essere più felici, anche se c’è chi sostiene che sia decisamente troppo presto per fare questo passo.

La coppia si è formata da poco tempo in effetti, ma evidentemente il feeling è talmente profondo che i due sono convinti di poter affrontare anche questa sfida che, per quando bella, è comunque qualcosa di impegnativo.

In ogni caso, i fan non vedono l’ora di sapere come proseguirà questa cosa e come i due affronteranno la lieta notizia. Davanti alla coppia ci sono un sacco di novità meravigliose.

La loro storia a Uomini e Donne

Alla fine Brando ha scelto proprio Raffaella e i due ora stanno vivendo la fase più bella, anche se impegnativa: conoscersi e scoprirsi al di fuori del programma, lontani dalla pressione delle telecamere. Il tronista ha preso la sua scelta il 26 marzo e oggi i due possono dire che, a distanza di tre mesi, la loro storia sta andando benissimo e il loro legame si sta rafforzando.

I due hanno rivelato che non mancano le discussioni, ma sono normali in una coppia e gli stanno dando modo di comprendere meglio l’altro. La distanza non aiuta (lui di Treviso, lei di Quarto in provincia di Napoli), ma adesso è arrivato un annuncio che inevitabilmente accorcerà le distanze.

L’annuncio di Brando e Raffaella

Ora per i due è arrivato il momento di conoscersi al di fuori del programma e, anche se è un’avventura emozionante, ci sono comunque dei momenti più difficili in cui il legame viene messo alla prova. Entrambi però si sono detti molto contenti della persona che hanno incontrato e a quanto pare stanno considerando l’idea di una convivenza. È stato Brando ad avanzare un’ipotesi che potrebbe ben presto diventare realtà, per la gioia di chi ha supportato la coppia fin dall’inizio.

In un’intervista per Casa Lollo, l’uomo ha rivelato che quando non sono insieme sentono la mancanza l’uno dell’altra, e che più si frequentano e più scoprono lati del carattere dell’altra persona che li colpiscono in positivo. Brando ha confermato di star fortemente pensando alla possibilità di andare a vivere insieme, e molti ritengono che a breve potrebbero cominciare i primi tentativi di convivenza, per conoscersi ancora meglio nella quotidianità. Altri sostengono invece che sia ancora troppo presto per fare questo passo e che i due potrebbero ripensarci. Comunque andrà, i fan augurano il meglio a questa coppia che è pronta a conoscersi fino in fondo.