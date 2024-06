Sophie Codegoni, “Siamo povere”: ma come si è ridotta? Trapelata la foto che ha gelato il pubblico

“Siamo povere…” trapelata la foto di Sophie Codegoni che gela il pubblico, ma come si è ridotta? Non è possibile.

Nota soprattutto per il ruolo di Bonas che ha ricoperto per qualche tempo nel preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis Avanti un Altro!, Sophie Codegoni si è ritrovata catapultata in una realtà del tutto diversa. La giovane donna è un volto noto della televisione italiana grazie anche ad altre partecipazioni in diverse trasmissioni come, ad esempio, Uomini e Donne e Grande Fratello VIP.

Infatti, prima di sbarcare ad Avanti un Altro! la Codegoni aveva fatto strada nei reality e nei dating show. Tuttavia, da quando ha lasciato il ruolo di Bonas per dedicarsi alla famiglia diventando mamma dando alla luce la sua primogenita il 12 maggio 2023 la vita è del tutto cambiata in modo inaspettato.

Sappiamo bene come l’arrivo di un figlio possa comportare diversi cambiamenti sia da un punto di fisico e mentale che da uno economico. Crescere un bambino, soprattutto al giorno d’oggi, è davvero un’impresa epica e con i costi che lievitano ogni giorno il salasso è dietro l’angolo per ognuno di noi.

Fortunatamente, però, questo non è il caso di Sophie Codegoni che dovrebbe riuscire benissimo a crescere la sua bimba senza troppi problemi economici data la sua lunga e nota carriera in tv. Ma c’è qualcosa nella sua vita che è cambiata drasticamente, tanto da farla ridurre in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.

Sophie Codegoni, cos’è successo

In queste ore su diverse pagine web sta circolando una foto che ritrae la Codegoni in uno stato davvero inimmaginabile. I fan dell’ex gieffina si sono detti sorpresi dopo aver scoperto questo suo lato ma in molti hanno ammesso che si aspettavano un risvolto del genere da parte di Sophie.

Lo scatto è diventato virale nel giro di pochissimo tempo e adesso tutta Italia ha visto la Codegoni per quello che è veramente. La foto mette in luce un aspetto della giovane donna che nessuno credeva potesse essere vero, tranne pochi utenti del web che hanno commentato come questo epilogo sia ovvio.

La differenza

La foto che sta circolando sul web mostra una Sophie Codegoni completamente diversa da quella dei gironi nostri. Lo scatto fa vedere una ragazzina acqua e sapone con un sorriso incerto e completamente al naturale. Le foto attuali, invece, mostrano una giovane donna sicura di sé, con trucco e parrucco perfetti e, secondo alcuni, anche con qualche ritocchino estetico.

Alcuni utenti del web hanno sottolineato come l’ex Bonas si sia rifatta le labbra, mentre altri hanno commentato: “Non siamo brutte, siamo solo povere”. Il popolo del web si divide tra chi afferma che non ci sia nulla di male a rifarsi qualcosa che non ci piace e chi, invece, scrive che la preferiva prima senza ritocchi estetici.