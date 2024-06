Giusy Ferreri, l’operazione al cuore non è andata a buon fine: “l’ossigeno non è arrivato al cervello” | Intervento di 3 ore delicato

Paura per Giusy Ferreri, si riversa a terra e non le arriva ossigeno al cervello poi la prima operazione al cuore non va bene.

Giusy Ferreri, un nome che risuona con forza nel panorama musicale italiano, è stata per anni la regina incontrastata delle hit estive. Con brani come “Roma-Bangkok” e “Amore e Capoeira”, ha fatto ballare milioni di persone durante le calde giornate estive. Tuttavia, è da un po’ di tempo che non rilascia una nuova canzone estiva, suscitando curiosità tra i fan: che fine ha fatto Giusy Ferreri?

La Ferreri ha sempre dovuto affrontare una serie di sfide personali legate alla sua salute. La cantante soffre infatti della sindrome di Wolff-Parkinson-White, una malattia congenita che provoca una connessione elettrica anomala tra l’atrio e il ventricolo del cuore. Questa condizione può portare a una serie di problemi come tachiaritmie, vertigini, svenimenti e altre complicazioni cardiache. Fin dalla giovane età, Giusy ha dovuto convivere con questa patologia seria e debilitante.

Insomma, si tratta di un problema di salute molto complesso che l’ha portata al limite: “L‘ossigeno non è arrivato al cervello” si dice, allarmando così tutti i suoi cari. Questa mancanza di aria le ha provocato una sincope, facendola inevitabilmente cadere a terra priva di sensi. Un evento davvero drammatico che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e quella della sua famiglia.

Il tutto è successo proprio mentre era in studio di registrazione: la sessione procedeva al meglio fino a quando colpita da un attacco di tachicardia è svenuta. Da lì, la corsa in ospedale e la diagnosi “spietata” dei medici. Come sta ora la regina dei tormentoni estivi? Vediamo cosa sta succedendo.

La sua prima crisi

Giusy Ferreri sta bene e ora sembra che riesca a tenere sotto controllo le conseguenze della sua malattia: infatti, il racconto sopra citato riguarda proprio la sua prima crisi, quando ancora ignara delle sue condizioni di salute, ha affrontato questo grande trauma in studio di registrazione. La Ferreri durante il primo episodio della sua malattia aveva appena 8 anni ed inizialmente le fu diagnosticato dai medici un semplice soffio al cuore, comune nei bambini e destinato a scomparire con l’adolescenza. Tuttavia, la realtà si rivelò ben diversa e molto più delicata.

Nel corso degli anni, Giusy Ferreri ha dovuto sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche per tentare di risolvere il problema. “Il primo intervento non è andato a buon fine perché il tessuto da rimuovere era in una posizione difficile, troppo all’interno del cuore”, ha raccontato la cantante. “Un paio di settimane dopo, il secondo intervento, con una tecnica più potente ed efficace, mi ha risolto la vita. Tre ore di intervento, tre giorni di ricovero ed ero un’altra donna. Finalmente, a 21 anni, uscivo dall’incubo. Nei due anni successivi, nei periodi faticosi, ho avvertito ancora delle leggere scariche, con il battito che accelerava. Mi capita ancora adesso, anche se sempre meno, ma si tratta di una reazione emotiva”. Queste le parole della Ferreri pronunciate in un’intervista, momento in cui l’artista ha deciso di mettersi completamente a nudo, mostrando tutte le sue fragilità.

Il futuro di Giusy Ferreri

Nonostante le difficoltà di salute che ha affrontato in passato, Giusy Ferreri è determinata a tornare sulla scena musicale con la stessa energia che l’ha resa famosa. Attualmente, è concentrata sul suo lavoro e sulla creazione di nuove canzoni che, ci si augura, possano ancora una volta diventare le colonne sonore delle nostre estati. La sua forza e resilienza sono un esempio per molti, dimostrando come sia possibile affrontare e superare le avversità più grandi.

La Ferreri, che continua a lavorare con passione e dedizione, da un po’ lontana dalle scene e dai rotocalchi potrebbe star preparando il suo grande ritorno nella musica. Anche se non ha ancora rilasciato una nuova hit estiva, i suoi fan possono stare certi che tornerà presto con nuove sorprese.