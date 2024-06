Fabrizio Corona, “Ha una brutta malattia…” l’amico ha deciso di parlare: ecco cosa lo sta logorando da molto tempo | Non lo voleva dire

Una persona molto vicina a Fabrizio Corona ha deciso di confessare la malattia che lo ha colpito ormai da molti anni, non lo voleva dire.

L’ex re dei paparazzi è stato sbugiardato da una persona che credeva amica e adesso sappiamo che Fabrizio Corona è malato gravemente di una malattia dalla quale è molto difficile uscire. Sono anni che Corona tace su questo suo doloroso segreto ma ora il suo amico di una vita lo ha smascherato rivelando a tutta Italia il suo stato di salute.

Una persona molto vicina a Fabrizio Corona ha rotto il silenzio e ha svelato che l’ex re dei paparazzi soffre di una tremenda malattia che se non si cura in tempo lo potrebbe portare alla distruzione. Secondo le parole dell’amico, Corona è malato da diversi anni ma nessuno (lui in primis) si è mai mosso per aiutarlo a curarsi.

L’amico teme che Fabrizio non riuscirà mai a uscirne illeso, anzi: crede che Corona non riuscirà mai a guarire perché nonostante i numerosi avvisi negativi che questa malattia gli ha inviato negli anni, lui persiste ad ignorare la cosa. Nessuno si poteva mai immaginare che l’ex re dei paparazzi potesse soffrire di una malattia così grave ma l’amico ha parlato.

È sempre difficile toccare l’argomento salute, soprattutto se la cosa non ti riguarda in prima persona ma lo storico amico di Corona ha deciso di parlarne per cercare di far aprire gli occhi sia al diretto interessato che alle persone a lui vicine per poter spingere loro a risolvere il problema. Se non si agisce in fretta, la cosa potrebbe finire anche in tragedia.

L’amico che ha confessato

La persona molto vicina a Fabrizio Corona che ha deciso di confessare della sua malattia è Lele Mora, ex agente dei personaggi televisivi che oggi conduce una vita del tutto diversa. Lele Mora sta scrivendo la sua autobiografia e nel libro di ben 2.500 pagine non poteva essere assente Fabrizio Corona.

I due si sono conosciuti nel 1998 e all’inizio era un’amicizia idilliaca ma poi tutto è andato in rovina, entrambi sono finiti in galera per diversi motivi e il loro rapporto si è definitivamente spezzato. Ma quello che preoccupa maggiormente Lele Mora è la malattia di cui è affetto l’ex re dei paparazzi perché anche se non possono più vedersi per motivi legali, Lele Mora tiene ancora molto a Fabrizio Corona.

La malattia di Corona

L’ex agente delle stelle del piccolo schermo ha dichiarato che Fabrizio Corona soffre di una tremenda malattia quasi del tutto inguaribile che lo porterà alla distruzione definitiva. L’ex re dei paparazzi ha una brutta malattia, vale a dire quella dei soldi. Corona è malato di soldi e Lele Mora ha affermato che: “Più ne fa più ne vorrebbe”.

Fabrizio Corona è imprigionato in questo vortice monetario e se non ha abbastanza soldi per le mani si sente fisicamente male. Essere malato di soldi vuol dire volerne sempre di più e non averne mai abbastanza. Lele Mora si augura che prima o poi il suo amico riuscirà a guarire da questa brutta malattia ma se continua a vivere come sta facendo, per Fabrizio Corona ci potrebbero essere poche speranze di successo.