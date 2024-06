“Ignorante cafone”, Christian De Sica la spara grossa: giù le mani dalle ragazzine | Rischia il linciaggio

Christian De Sica alla gogna, questa volta l’ha sparata davvero grossa, le ragazzine non si toccano e arriva il linciaggio.

In questi ultimi giorni, Christian De Sica è tornato in auge grazie all’uscita del suo ultimo film Ricchi a tutti i costi disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix dallo scorso 4 giugno. Tuttavia, in queste ore l’attore è stato argomento di dibattito per via di un’affermazione da lui pronunciata durante un’intervista promozionale del film.

La frase detta da De Sica ha scatenato il popolo del web che non voleva credere alle sue orecchie perché è caratterizzata da toni inaspettati e giudizi impensabili che nessuno si sarebbe mai immaginato di sentir dire da lui. Christian De Sica ha infervorito le masse per un suo commento che tocca un argomento molto delicato, soprattutto al giorno d’oggi, e rischia anche grosso.

Ancora oggi nel 2024 dobbiamo sentir dire da un uomo frasi fatte e commenti sessisti che riguardano le ragazzine e il loro modo di fare. La content-creator, dj e podcaster Valentina Tridente, meglio nota con lo pseudonimo di Vee Tridente, ha espresso tutta la sua indignazione nei confronti dell’attore e del suo commento altamente evitabile.

Proprio per la frase detta da Christian De Sica, la Tridente ha sottolineato come prima cosa di tenere giù le mani dalle ragazzine e di non doverle nemmeno guardare. In seguito, ha commentato l’affermazione poco carina che l’attore comico ha detto durante una recente intervista. Le parole uscite dalla sua bocca sembrano provenire dal secolo scorso per l’elevato tasso di sessismo che contengono.

La frase della discordia

Durante il corso di un’intervista rilasciata a Basement da Christian De Sica per promuovere il suo ultimo film Ricchi a tutti i costi, l’attore ha espresso un parere piuttosto inaspettato, antiquato, maschilista e sessista nei confronti delle ragazzine di oggi e del loro modo di presentarsi e di fare. De Sica ha affermato:

“Le ragazze sono tutte vestite un po’ da mi***tte e con le boccucce fanno…” imitando l’espressione nota come ‘duck face‘. Questa affermazione ha scatenato il popolo del web che l’ha additato come maschilista e sessista e Vee Tridente non si è di certo risparmiata nel commentare questa sua inaspettata e poco carina uscita esprimendo il suo parere con sue semplici parole: “Ignorante cafone”.

Le parole di Vee Tridente

La content-creator ha sottolineato come Christian De Sica non dovrebbe nemmeno guardare le ragazzine in giro perché gli potrebbero venire nipoti e ha accusato il poco realismo dei cinepanettoni che mostravano uomini piuttosto adulti e poco attraenti che flirtavano e avevano momenti intimi con delle giovani ragazze bellissime.

15 anni fa quella comicità faceva ridere perché c’era una mentalità diversa da quella che abbiamo oggi e adesso ci viene difficile, se non praticamente impossibile, ridere per una battuta sessista o razzista. La società si evolve e i comici di allora dovrebbero ridimensionarsi e adeguarsi al presente, evitando commenti che li potrebbero fare linciare.