Maria De Filippi, ‘Non è quella che sembra’ dichiarazione potente di Sarah: ecco cosa le ha fatto dietro le telecamere | Lo ha dovuto dire

L’ultima vincitrice di Amici ha deciso di non tacere e raccontare chi è davvero Maria De Filippi e non è quella che sembra in Tv.

L’ultima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Sarah Toscano, la cantante di Vigevano che fin da subito ha conquistato il pubblico con il suo talento.

La ragazza è entrata nel mondo della musica da piccolissima e ha dimostrato un vero talento naturale, cominciando a partecipare a contest internazionali quando aveva meno di 10 anni.

Non stupisce quindi che proprio lei abbia vinto Amici. Ma la cantante, ora che ha raggiunto il successo di pubblico, ci ha tenuto a chiarire una cosa: Maria De Filippi non è affatto come appare in tv: dietro le telecamere è tutta un’altra persona.

I telespettatori sono rimasti di sasso quando hanno saputo cos’ha detto la giovane cantante e ora vedono la conduttrice sotto una luce nuova. Nessuno si aspettava una rivelazione del genere.

La rivelazione di Sarah

Dopo la sua vittoria, tutti hanno gli occhi puntati su Sarah Toscano e ora la cantante si divide tra studi di registrazione e ospitate in televisione e in radio. Ora che ha il potere di parlare all’Italia intera, la giovane ha sentito il bisogno di rivelare a tutti chi si cela davvero dietro la maschera di Maria De Filippi, spendendo per lei parole che difficilmente passeranno in sordina.

Dietro le telecamere la conduttrice si è comportata in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato, e viene da chiedersi perché i suoi atteggiamenti non siano emersi prima d’ora. Adesso è stata Sarah Toscano finalmente a parlare e la verità è venuta a galla. Non ci crederete.

Chi è davvero Maria De Filippi?

La ragazza, ospite a Dimmi di te, ha parlato della sua esperienza ad Amici, della sua carriera e ha rivelato qualcosa di incredibile su Maria De Filippi. La vincitrice di Amici ha ringraziato pubblicamente la conduttrice per essere stata vicina a tutti gli studenti, spiegando che le è stata molto vicina e ha sempre cercato di dare consigli ai ragazzi per aiutarli a migliorare.

Maria è tutt’altro che distaccata come può sembrare al pubblico da casa: la conduttrice tiene molto ai suoi ragazzi e vuole solo il meglio per loro, e per questo, ha spiegato Sarah, era sempre pronta a dargli consigli sulle cover e sulle cose da migliorare e c’era sempre se qualcuno aveva bisogno. Non che ne avessimo il dubbio, ma la conduttrice si è confermata una persona d’oro e ricca di umanità che comprende appieno la difficoltà dei ragazzi in gara. L’elogio di Sarah ha fatto commuovere tutti e siamo sicuri che la conduttrice ha apprezzato le sue parole.