Carlotta Mantovan, immagini inedite della figlia Stella: impossibile non riconoscere Fabrizio Frizzi nel sorriso | Lacrime ed emozione

Carlotta Mantovan ha sempre tenuto alla privacy di sua figlia, ma una foto inedita mostra quanto sia uguale al suo papà Fabrizio Frizzi.

Tra i VIP che hanno deciso di mantenere il massimo riserbo sui propri figli, c’è Carlotta Mantovan: la giornalista ha sempre evitato di pubblicare foto di sua figlia Stella, ancora minorenne.

È per questo che hanno fatto tanto scalpore le immagini di pochi giorni fa che ritraggono la bambina in volto: nessuno si sarebbe aspettato di vederla così, all’improvviso.

Il confronto con il defunto padre Fabrizio Frizzi è stato immediato: la bimba somiglia tutta a lui e i telespettatori hanno subito riconosciuto i tratti dell’amato conduttore senza alcun dubbio.

Fa davvero stringere il cuore vedere la piccola che sta crescendo con il sorriso di suo padre, un sorriso sincero e dolce che ricorda innegabilmente il compianto conduttore.

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

La storia d’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi è come una di quelle che si leggono nei libri romantici e sembrava potesse non finire mai. Purtroppo invece si è conclusa nel peggiore dei modi nel 2018, quando il conduttore è scomparso improvvisamente lasciando tutti di sasso. Amato dal pubblico e dai colleghi, la sua mancanza si sente tutt’ora e il suo ruolo non potrà mai essere sostituito.

Oggi la giornalista sembra aver ritrovato l’amore: pochi giorni fa è stata vista al circolo ippico a Villa Borghese insieme al suo nuovo compagno, la cui identità resta ancora sconosciuta. Insieme a lei anche sua figlia Stella, avuta con Fabrizio Frizzi, che finalmente ha mostrato all’Italia intera. La somiglianza col padre è impressionante.

La bimba è identica al padre

Pochi giorni fa Carlotta Mantovan ha pubblicato una dolcissima foto sul suo profilo Instagram mentre abbraccia sua figlia. La giornalista non ha ancora intenzione di mostrare la bambina sui social e ha quindi coperto il suo volto con una stella, ma il sorriso si vede benissimo e tutti hanno subito notato che è identico a quello di suo padre. Tanti utenti hanno riconosciuto quel sorriso pieno di dolcezza e non hanno potuto fare a meno di condividere il loro affetto per il compianto conduttore.

I fan della giornalista continuano a essere molto curiosi di vedere com’è la bambina oggi, a 11 anni, ma rispettano anche la sua volontà di non mostrarla in pubblico e lo stesso fanno i giornali. Dalla foto traspare il legame speciale che unisce madre e figlia, è impossibile non notarlo, e infatti il post è stato inondato di cuori. Passeranno ancora diversi anni prima di riuscire a vedere Stella senza filtri, ma è giusto che la bambina sia tutelata in ogni modo finché non sarà abbastanza grande per scegliere cosa fare.