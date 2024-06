Chiara Biasi, “Niente sanguisughe intorno” Chiara Ferragni risponde senza mezzi termini: ecco perché lo ha detto | Colpo basso

Chiara Biasi e le storie al veleno, ecco chi sono le sanguisughe indesiderate. Chiara Ferragni risponde senza mezzi termini. Colpo basso per…

Pare proprio che il periodo nero di Chiara Ferragni non voglia finire e adesso deve affrontare l’ennesimo match contro una delle sue più care amiche. In questi giorni abbiamo visto la Ferragni invitata in Sicilia per festeggiare il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius ma tra le varie storie di Instagram dedicate all’evento, una in particolare ha fatto discutere parecchio i follower.

Una persona molto vicina all’ormai ex moglie di Fedez pare che abbia risposto alla storia con un colpo basso inaspettato. Stiamo parlando di Chiara Biasi, influencer e amica storica della Ferragni che, però, potrebbe aver interrotto ogni tipo di rapporto con la protagonista del Pandoro Gate. Infatti, i loro follower hanno notato la tempistica con la quale le storie sono state pubblicate e hanno pensato il peggio.

La Biasi avrebbe postato una storia con la frase “Niente sanguisughe intorno” e in tanti si sono chiesti se questa affermazione non sia riferita alla Ferragni. Durante l’episodio di Gente di Marte, però, Deianira Marzano ha affermato che la Biasi aveva smentito le ipotesi riguardanti la sua frase che poteva essere rivolta alla Ferragni.

Tuttavia, le storie sospette pubblicate dalle due Chiare hanno fatto aumentare i dubbi nei loro follower su una possibile rottura di amicizia. In una recente storia Instagram di Chiara Ferragni abbiamo visto postare la frase: “Conta chi c’era quanto andavi a fondo. E anche quando invece, sei arrivata fino in fondo. Tutto il resto è scenografia”, facendo chiedere ai suoi fan se fosse riferita a qualcuno in particolare.

La risposta di Chiara Biasi

A distanza di pochissimo tempo dalla storia della Ferragni, Chiara Biasi pubblica una sua storia mostrando la definizione di Google dopo aver cercato la parola ‘ingratitudine’: “Comportamento che rinnega la sostanza umana e morale del beneficio ricevuto”. Questa storia della Biasi ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme nelle menti dei fan delle Chiare.

In molti si sono chiesti se tra la Ferragni e la Biasi sia tutto finito nonostante quest’ultima sia stata vicino a Chiara anche durante la separazione da Fedez. Per il momento non ci sono state né smentite né conferme da nessuna delle due ma è venuto fuori il destinatario dell’affermazione della Biasi riguardante la sanguisughe.

Il diretto interessato

Dopo il dissing tra Chiara Ferragni e Chiara Biasi orchestrato dall’immaginazione dei loro follower e ancora da confermare o smentire, un’altra affermazione della Biasi ha alzato un polverone. Stiamo parlando di quando l’influencer di Pordenone aveva dichiarato di non voler sanguisughe intorno, vale a dire gente che si approfitta della fama altrui per diventare a sua volta famoso.

Secondo quanto detto dalla Marzano durante lo scorso episodio di Gente di Marte, la Biasi le avrebbe detto che quella frase non era destinata alla Ferragni ma ad un’altra persona. Si tratta del suo ex manager Cesare Morisco che, a quanto pare, non lavora più per lei e non lo vuole più nemmeno tra i piedi.