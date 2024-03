Belve, finalmente abbiamo la data di inizio: trapelati in nomi degli ospiti | Colpaccio della Fagnani

Siamo tutti in trepidante attesa dell’inizio della nuova stagione di Belve e i nomi trapelati sono clamorosi.

Belve, il programma di Francesca Fagnani che ha conquistato gli italiani, sta per tornare in onda e i telespettatori non potrebbero essere più contenti.

Finalmente, dopo mesi di silenzio stampa, c’è una data di inizio e non solo: sono emersi i nomi degli ospiti e i fan della trasmissione sono già in trepidante attesa di assistere alle nuove interviste.

Non possiamo biasimarli: i nomi di cui si parla sono personalità molto conosciute di cui si è discusso a lungo negli ultimi mesi, quindi sarà molto interessante vedere cosa tirerà fuori dal cappello la giornalista.

Siete pronti a tuffarvi in un nuove, emozionanti puntate? Francesca Fagnani si dice prontissima, e non potrebbe essere altrimenti con gli ospiti che accoglierà.

I nuovi ospiti del programma

Da tempo si sente parlare di Fedez come ospite del programma, e ormai l’indiscrezione è considerata praticamente una certezza. Dopo l’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, anche il rapper doveva scegliere dei microfoni ai quali dire la sua versione e ha scelto quelli di Francesca Fagnani. Di cose ce ne saranno da discutere e la situazione potrebbe evolvere nuovamente: i due influencer sono molto attivi sui social e qualsiasi passo falso potrebbe farli scivolare di nuovo.

Fedez però non sarà l’unico ospite dei più attesi nella trasmissione, anzi: ci saranno nomi ancora più particolari nelle prossime puntate del programma. Il web ha chiesto la partecipazione di Barbara D’Urso, e chissà che le sue preghiere non vengano ascoltate. Sarà interessante vedere di nuovo la conduttrice nei panni dell’intervistata, e considerando le domande della Fagnani potrebbero emergere cose molto interessanti. Ma non è finita qui: ecco tutti i nomi di cui si sta parlando ultimamente. Non ci crederete.

Belve sta per tornare

Oltre a Fedez, è probabile che sul palco di Belve vedremo ospiti quali Simona Ventura, Loredana Bertè, Marcella Bella, Antonella Clerici, Francesca Cipriani, Alessandro Borghi, Giacomo Giorgio e persino Matteo Salvini. Le cose si faranno molti interessanti visti i personaggi attesi per le prossime puntate, quindi è obbligatorio non perdersene neanche una.

Potete finalmente tirare un sospiro di sollievo, perché l’attesa è finita: il programma della giornalista sta per tornare a brevissimo, non dovrete più aspettare troppo a lungo. Cominciate a mettervi comodi sul divano: l’appuntamento è per il prossimo 2 aprile. Ormai ci siamo quasi: questione di pochissimi giorni e potremo assistere di nuovo alle interviste che ci piacciono tanto. Pronti col telecomando? Fagnani vi aspetta come sempre su Rai2.