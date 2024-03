Neslihan Atagül, la malattia che non da trague all’attrice di Endless Love: il ricovero in ospedale

Neslihan Atagül si racconta a Verissimo, diventata celebre grazie alla serie Endless Love porta dentro un grande dolore.

Neslihan Atagül, celebre per il suo ruolo nella serie televisiva “Endless Love” e per il successo internazionale di “Kara Sevda”, ha affrontato una battaglia personale contro una malattia che ha messo in pericolo la sua carriera e la sua salute. La giovane attrice, originaria di Istanbul, ha affrontato un periodo difficile che l’ha costretta a ritirarsi temporaneamente dalle scene.

Nel 2021, mentre lavorava sul set della serie turca “Sefirin Kızı”, dove interpretava il personaggio di Nare, Atagül ha annunciato di doversi ritirare a causa di gravi problemi di salute. Stiamo parlando di un problema davvero importante che l’ha costretta ad abbandonare, almeno temporaneamente, una produzione televisiva importante.

Proprio la bellissima Atagul ha deciso di dire tutta la sua verità in merito alla sua malattia e lo farà in un programma italiano. Stiamo parlando di Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin, Neslihan vuole mettersi a nudo e raccontare le sue debolezze ma anche dimostrare il suo desiderio di continuare a lavorare nonostante il dolore fisico ma anche psicologico.

Ma di cosa stiamo parlando? Qual è la strana problematica di salute che ha deviato i sogni dell’attrice turca? La risposta non è così facile da comprendere, anzi la malattia di Neslihan è estremamente delicata e complessa. Vediamo nei dettagli.

Di cosa soffre Neslihan?

Questi famigerati problemi sono stati successivamente identificati come la sindrome dell’intestino permeabile, una condizione in cui la barriera intestinale perde la sua integrità, rendendo il corpo più suscettibile a una serie di disturbi e malattie. La sindrome dell’intestino permeabile può derivare da diversi fattori, tra cui stress prolungato, cattiva alimentazione, utilizzo eccessivo di farmaci come antibiotici, e squilibri nella flora batterica intestinale. E’ proprio questo stato di salute precario ha costretto Neslihan a prendere una pausa dalle sue attività professionali per concentrarsi sulla sua guarigione.

Tuttavia, nonostante le difficoltà incontrate, Neslihan Atagül ha dimostrato una determinazione straordinaria nel superare la malattia. Dopo un periodo di riposo e cure, l’attrice è tornata più forte che mai. Attraverso i social media, ha condiviso con i suoi fan la sua gioia nel tornare al lavoro e ha annunciato nuovi progetti che la vedranno grande protagonista.

I nuovi progettiUno di questi progetti è un remake del film del 1986 “Aaahh Belinda”, dove Atagül interpreterà il ruolo di Serap, una giovane attrice coinvolta in un’incredibile avventura dopo aver girato uno spot televisivo per uno shampoo. Inoltre, Neslihan condividerà lo schermo con suo marito, Kadir Doğulu, in questa nuova avventura cinematografica.

Recentemente, durante l’intervista a Verissimo, Neslihan Atagül ha confessato la sua esperienza dolorosa, ma ha anche sottolineato la sua tenacia e determinazione nel superare le avversità. Grazie alla sua forza d’animo e alla sua volontà di guarire, l’attrice è riuscita a superare la malattia e a tornare al suo lavoro con rinnovato entusiasmo. La sua storia è un esempio di resilienza e di come la determinazione possa vincere anche le sfide più difficili.