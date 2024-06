Il Paradiso delle Signore 9, questa novità sta facendo arrabbiare gli utenti: purtroppo la decisione è stata presa dalla rete | Non si torna indietro

La prossima stagione de Il Paradiso delle Signore avrà alcune novità, tra cui una che sta facendo arrabbiare tutti i fan. Brutto colpo.

Una delle soap opere più seguite tornerà con la sua nuova stagione a settembre 2024 ma le anticipazioni che si hanno scatenato i fan del programma. Il Paradiso delle Signore sbarcherà con la sua nona stagione su Rai1 dopo le vacanze estive e anche se le anticipazioni che circolano in questi giorni sono poche, non hanno trovato il consenso del pubblico.

Purtroppo, però, si tratta di una scelta voluta e presa con un preciso obiettivo in testa e nulla potrà cambiare tale situazione; nemmeno le lamentele dei telespettatori affezionati della serie televisiva. Non vedevamo l’ora di ricominciare a vivere le avventure dei nostri personaggi preferiti del Paradiso, ma sapendo questa novità l’inizio della nona stagione sarà dolceamara.

Gli utenti sono molto dispiaciuti e speravano fino all’ultimo di non doverlo fare ma, purtroppo, parlando dei protagonisti della soap saremo costretti a dire addio per sempre ad un personaggio molto importante per la trama e amatissimo dai fan della trasmissione. Stiamo parlando di Flora Ravasi e della sua assenza nella nona stagione della soap opera.

Avevamo lasciato Flora nell’ultima puntata dell’ottava stagione con la scelta di lasciare Milano definitivamente per riuscire a ricominciare da zero la sua vita senza Umberto. La donna aveva scoperto il doppiogioco dell’uomo e, stufa di essere presa in giro, ha scelto di mollare tutto per ricominciare da sé stessa.

Addio Flora

Nonostante la decisione drastica e palese di Flora vista nell’ultima puntata della scorsa stagione, i fan de Il Paradiso delle Signore hanno sperato fino all’ultimo in un colpo di scena improvviso che collocasse la Ravasi di nuovo nella nuova stagione della soap opera. L’idea che gli utenti si erano fatti era quella di Flora che prendeva il posto di Maria al Paradiso alleandosi con Marcello.

L’obiettivo di questo piano pensato dai fan era quello di vendicarsi di Umberto facendosi amico il suo nemico ma pare proprio che nulla di tutto questo sarà mai realtà. Il destino di Flora Ravasi è quello di rifarsi una vita e trovare la felicità lontano da Milano e dall’Italia, andando a cercare fortuna altrove e dicendo addio per sempre al Paradiso delle Signore.

Fuori una, dentro un’altra

Ma se da un lato la nona stagione del Paradiso ci ha deluso con l’addio di Flora, le anticipazioni ci svelano anche una nuova protagonista che potrebbe sconvolgere l’equilibrio delle coppie e della trama stessa della soap. Dopo aver detto addio alla Ravasi, daremo il benvenuto a Odile: la figlia della contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Nella precedente stagione abbiamo scoperto che Adelaide ha una figlia e che il suo rifiuto di trasferirsi a Milano con lei aveva distrutto l’umore della contessa. Tuttavia, sembra che Odile abbia cambiato idea e la vedremo al fianco della madre nella nona stagione del Paradiso delle Signore. La domanda è una: Odile sarà dalla parte dei buoni o dei cattivi e a quale personaggio si legherà sentimentalmente? Non ci resta che attendere l’inizio della nuova stagione per scoprirlo.