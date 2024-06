Giulia Salemi, il lietissimo annuncio della gravidanza sui social: ecco come lo hanno detto | Gli indizi giravano già da qualche tempo

Un messaggio lietissimo che ha acceso i cuori di tutti i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, dopo gli indizi il gesto incredibile.

I fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli non potrebbero essere più contenti: finalmente i due hanno condiviso un lieto annuncio con i loro follower, e i due profili sono stati inondati di messaggi d’affetto.

La notizia è arrivata all’improvviso e chiaramente nessuno se l’aspettava. Fino a poco tempo fa c’erano solo degli indizi molto labili, ma ora sostanzialmente c’è la conferma.

La crisi di cui molti hanno parlato è definitivamente superata e i fan della coppia non devono temere più nulla: dopo questo annuncio, niente e nessuno li separerà.

Ecco che cosa ha rivelato la coppia sui social. Tutti ne stanno parlando e sono curiosissimi di sapere come evolverà la cosa e seguire passo passo la coppia in questa nuova avventura.

Una storia burrascosa

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello e hanno capito immediatamente di essere fatti l’uno per l’altra. I due hanno avuto momenti di crisi che i loro fan si ricordano bene, e in più occasioni il gossip ha parlato di una rottura imminente nella coppia. Fortunatamente alla fine i due hanno superato le loro difficoltà e ora si dicono più uniti che mai.

Talmente uniti che, a quanto pare, avrebbero deciso di fare il grande passo. L’annuncio è arrivato tramite social, spiazzando tutti. I fan ora hanno gli occhi puntati solo su di loro e passano le giornate sui loro profili per scoprire come affronteranno questa nuova parte della loro vita.

Giulia Salemi aspetta un bambino?

Ultimamente i comportamenti sui social di Giulia Salemi sono stati talmente sospetti che molti utenti li hanno presi come un vero e proprio annuncio, anche se non ufficiale, ma comunque che conferma l’ipotesi della gravidanza dell’influencer. Ma quali sono questi comportamenti? Ciò che ha destato i sospetti principali è il fatto che Giulia abbia cominciato a seguire Stephanie Ike, un’influencer americana che si occupa di dare consigli alle neo-mamme.

Questo per molti sarebbe un indizio certo del fatto che l’influencer stia aspettando un bambino. Se consideriamo poi che ultimamente Salemi indossa abiti molto larghi e spesso anche le camicie di Pierpaolo, tutto sembra davvero puntare in quella direzione. Per il momento la coppia non ha né confermato né smentito questa ipotesi, ma è probabile che, se gli utenti hanno ragione, ben presto i due saranno costretti a farlo. I loro follower non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di approfondire la questione.