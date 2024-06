Giulia Salemi, l’annuncio della gravidanza sconvolge tutti: altro che crisi con Pierpaolo Pretelli | Lo ha detto…

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti a diventare genitori, l’annuncio della gravidanza spiazza tutti dopo le voci sula rottura.

Dopo le voci su una possibile rottura, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno stupito tutti i loro fan con una bellissima notizia: l’influencer sarebbe in dolce attesa.

Tra gli utenti è scoppiato un entusiasmo molto contagioso, non solo per la bella notizia in sé, ma anche perché arriva poco tempo dopo le voci su una crisi tra i due che, a detta di molti, avrebbe messo fine per sempre alla loro storia d’amore.

E invece la coppia ha confermato ancora una volta di essere innamoratissima e non disposta a tirarsi indietro di fronte alle difficoltà, ma, anzi, addirittura fare un importantissimo passo avanti.

Per i due non ci poteva essere notizia più bella in questo momento e i fan hanno subito espresso la loro gioia per la coppia. C’è aria di grande cambiamento per Salemi e Pretelli, ma come andrà a finire?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello e l’amore è stato sempre un po’ turbolento. I due hanno attraversato momenti difficili e si sono allontanati, e proprio di recente il gossip aveva parlato di una grossa crisi che avrebbe potuto mettere in pericolo la loro storia. Secondo quanto dichiarati ai giornali, Giulia Salemi ha confermato che lei e Pierpaolo hanno affrontato una crisi, ma l’hanno superata egregiamente imparando ad ascoltarsi e perdonarsi.

Non ci sarebbe nessun pericolo per la coppia ora, anzi: i due stanno per accogliere una terza persona nella loro famiglia e non potrebbero essere più contenti. Questo almeno è quello che si dice, ma le prove effettivamente puntano tutte in quella direzione.

La gravidanza

A spargere la voce sulla gravidanza (per ora solo presunta) di Giulia Salemi è l’esperta di gossip Deianira Marzano. La donna ha messo la pulce nell’orecchio un po’ a tutti perché all’ultimo avrebbe rinunciato a raggiungere il compagno e gli amici a Pantelleria, a quanto pare per un malore. L’influencer potrebbe essere solo stanca, ma c’è dell’altro: in un’intervista a Chi, Giulia Salemi aveva chiarito che per lei una gravidanza sarebbe davvero il passo successivo.

Parlando del rapporto con Pierpaolo e di come affrontano le crisi, l’influencer ha rivelato che uno dei suoi sogni è diventare mamma ed è convinta che prima o poi quel giorno arriverà. Giulia ha sottolineato che sia lei che Pierpaolo dovranno essere convinti della scelta, anche perché l’uomo ha già un figlio, e quando sarà il momento lo sapranno entrambi. Che sia finalmente arrivato? Sarebbe davvero una bellissima notizia per i due.