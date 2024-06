Chiara Ferragni, nuova diffida sui figli: adesso la guerra è cattivissima e nessuna pace: a Forte dei Marmi non erano insieme

Tra Chiara Ferragni e Fedez arriva una nuova diffida per i figli, sembra che la guerra sia più accesa che mai.

Chiara Ferragni e Fedez non smettono di colpirsi e adesso c’è di mezzo una nuova diffida che coinvolge i figli: la situazione si sta facendo più tesa che mai e i due continuano ad attaccarsi a vicenda, senza esclusione di colpi.

Inizialmente sembrava che la separazione potesse proseguire in modo abbastanza tranquillo, ma adesso è cristallino che non è stato così e i due combatteranno ancora per molto tempo.

Il nuovo pezzo del rapper, “Sexy Shop”, realizzato in collaborazione con Emis Killa, parla proprio della sua ex moglie e senza nemmeno troppi filtri: nella canzone Fedez parla di Chiara come “acqua sorgiva” per chi era assetato di fama, accusandola di non aver mai aperto gli occhi su chi la sfruttava.

Le cose non stanno migliorando, anzi: il rapper non si è fermato alla canzone, ma ha continuato con una diffida cattivissima che cambierà molte cose.

Chiara Ferragni e la diffida contro Fedez

Non è la prima volta che i due si colpiscono sul campo legale: a fine Marzo l’influencer aveva diffidato Fedez imponendogli di non parlare della loro crisi in televisione. Prima ancora era stato il rapper a vietare all’ex moglie di pubblicare il volto dei figli sulle storie Instagram, e infatti ormai da inizio anno vediamo i due bambini soltanto di spalle. Una mossa per proteggere i figli o semplicemente per dare fastidio all’influencer? Lasciamo a voi l’ardua sentenza.

I due continuano a colpirsi anche a suon di frecciatine, e non solo: di recente i due sono stati a Forte dei Marmi nello stesso periodo, ovviamente non insieme, e questo avrebbe dato fastidio all’influencer che si è lamentata della presenza dell’ex marito. Secondo lei, Fedez sarebbe andato in zona solo per darle fastidio e far parlare anche di lui. Ma il rapper non si è limitato a questo: l’ultima sua mossa sta facendo discutere.

La guerra per i figli

In mezzo a questa “guerra” tra i due ci finiscono di nuovo anche i figli: dopo aver chiesto di non mostrare più il volto dei figli nelle storie Instagram, Fedez avrebbe imposto a Chiara Ferragni di non pubblicarli del tutto, né sulle storie né sui post Instagram. A riportarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Altro che lieto fine: i due stanno continuando a combattere con ogni mezzo, anche con le diffide. Leone e Maria Vittoria non compariranno più sui profili Instagram dei loro genitori.

Viene da chiedersi però se effettivamente abbia senso questa scelta, visto che fino a pochi mesi fa tutto il mondo vedeva ogni giorno i loro volti e la loro quotidianità. Checché se ne pensi, è innegabile che tra i due ormai non sembra esserci più alcuna speranza di riconciliazione. Non che i loro gesti avessero mai suggerito il contrario, ma i fan storici della coppia non hanno mai smesso di sperarci. Purtroppo le cose non stanno migliorando, anzi: è ora di mettersi il cuore in pace e attendere solo che le acque si calmino il prima possibile.