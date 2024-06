Selvaggia Lucarelli, ‘vicina’ a Chiara Ferragni dopo l’uscita di Fedez: anche per lei è troppo | Diventeranno amiche adesso?

Selvaggia Lucarelli vicina a Chiara Ferragni in questo momento difficile dopo quello che ha fatto Fedez, questo non se lo aspettava nessuno.

Selvaggia Lucarelli, giornalista, opinionista e blogger italiana, ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, Il vaso di Pandoro. Il testo prende come spunto l’inchiesta sul caso Pandoro che vede indagata Chiara Ferragni.

Dal libro emerge una dura critica nei confronti dell’influencer. Lucarelli, del resto, già in diversi interventi si era espressa contro l’impero che Chiara Ferragni e il marito Fedez avevano costruito.

In un ultimo intervento televisivo, Lucarelli sembra aver però fatto alcuni riferimenti particolari all’influencer, verso la quale avrebbe mostrato la sua vicinanza.

Quanto accaduto tra Fedez e Chiara ha lasciato tutti sorpresi e la stessa giornalista ha espresso la sua idea al riguardo. Possibile che l’opinione estremamente critica nei confronti dell’influencer sia cambiata?

La “vicinanza” di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni: cosa ha realmente detto la giornalista?

Il Vaso di Pandoro: ascesa e caduta dei Ferragnez è il libro scritto da Selvaggia Lucarelli e pubblicato il 14 maggio per Paper First. Nel testo la giornalista analizza l’impatto mediatico avuto da Chiara Ferragni e Fedez con una particolare attenzione rivolta ai modelli comunicativi creati dalla coppia.

Selvaggia Lucarelli poco più di un anno fa aveva firmato l’inchiesta che ha portato l’Antitrust a multare Chiara Ferragni per pratica commerciale scorretta e la procura di Milano a indagarla per frode aggravata. La giornalista è stata la prima a sollevare dubbi sulle iniziative di beneficenza di Ferragni. Il pensiero della giornalista sull’influencer è quindi estremamente chiaro, eppure nei giorni scorsi sembra essere emerso qualcosa di differente, una sorta di avvicinamento tra le due.

Selvaggia Lucarelli si mostra dispiaciuta per Chiara Ferragni: la giornalista mostra empatia verso l’influencer

Nella live realizzata con Claudia Rossi e Andrea Conti per FQLife, Selvaggia Lucarelli ha manifestato la sua vicinanza a Chiara Ferragni. Per esprimere la sua empatia, la giornalista ha detto di essere dispiaciuta umanamente che Chiara stia attraversando il periodo più difficile della sua vita e che sia stata anche lasciata dal marito.

Fedez non solo ha fatto parlare di sé dopo la rissa in cui è rimasto ferito Cristiano Iovino, ma anche per le sue uscite in discoteca insieme a giovani donne. Lucarelli evidenzia che se Fedez non amava più Chiara non doveva rimanere con lei, ma non doveva neanche comportarsi come ha fatto, mostrando la sua gioia e felicità quotidiane mentre la moglie stava a poco a poco perdendo tutto ciò che aveva costruito. Lucarelli sottolinea però che mostra per Chiara solo la sua “vicinanza”, ma non ha “alcun debito morale nei suoi confronti”.