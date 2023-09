Serie TV Il Paradiso delle Signore 8: chi è il padre della figlia segreta di Adelaide? È proprio lui | Incredibile rivelazione Di Nadia Lucchesi - 13

Il Paradiso delle Signore 8 ci presenterà la figlia segreta di Adelaide, ma chi è il padre? È proprio lui.

I fan de Il Paradiso delle Signore stanno aspettando con trepidante attesa l’inizio di settembre per poter entrare nuovamente nei drammi e gli amori della loro soap preferita.

In questa ottava stagione ci sarà un cambiamento importante da tenere presente per non perdersi nemmeno un episodio, lo show verrà trasmesso dopo il talk “La volta buona”, che quest’anno vedrà alla conduzione Caterina Balivo.

Alcune voci di corridoio trapelate dal dietro le quinte della soap parlano della possibilità che questa sarà l’ultima stagione, ma al momento nulla è ancora stato ufficializzato.

Sicuramente l’ottava stagione è molto attesa perché dovrà dare alcune spiegazioni e chiudere alti archi narrativi, quindi ci si può aspettare che sarà un altro viaggio ricco di emozioni.

Adelaide, la figlia segreta che desterà scalpore

Tra le grandi rivelazioni dell’ottava stagione, sicuramente a destare grande interesse nel pubblico, ci sarà la rivelazione sulla figlia segreta di Adelaide, un segreto che per anni è rimasto segreto. La Contessa pensava che la figlia fosse morta, invece si trova in Svizzera. Per andare a trovarla farà finta di dover partire per andare a trovare un’amica malata in Francia.

Ad affiancarla in questo viaggio ci sarà Marcello Barbieri, convinto che ci sia qualcosa sotto deciderà di scoprire la verità seguendola. Un altro uomo vicino alla Contessa prenderà la scena, ovvero Umberto Guarnieri, al momento i rapporti tra i due sono freddi, ma lei deciderà di confidargli il segreto della figlia. Lui sarà particolarmente determinato nel volerla aiutare, ma perché visto gli ultimi trascorsi?

Il retroscena incredibile sul padre della figlia segreta

Quella che sembra serpeggiare tra il pubblico della serie è un’indiscrezione davvero interessante, in quanto sarebbe proprio Umberto il padre della figlia segreta di Adelaide, i dubbi sorgono anche dal momento in cui i due iniziano a riallacciare i rapporti.

Flora Ravasi ha consumato molte energie nel tentativo di creare un forte distacco tra Ubmerto e Adelaide, quindi il fatto che i due tornino ad avere a che fare è davvero molto sospetto. Se dovesse essere questa la verità dietro al grande segreto, allora ci sarà un vero colpo di scena incredibile.

Tutto potrebbe cambiare con la nuova stagione

Se dovesse rivelarsi vera questa ipotesi, che ha molte fondamenta su cui poggiarsi, allora la figlia segreta di Adelaide sarebbe nata da una relazione passata e questo porterebbe a dare una spiegazione al rapporto profondo che vede da sempre coinvolti i due. Oltre a spiegare come mai Umberto decide di sostenere Adelaide in questo viaggio complesso.

L’arrivo di questa nuova giovane donna nella storia potrebbe davvero portare grandi sconvolgimenti alla trama influenzando il futuro dei personaggi. Restiamo in attesa di scoprire la verità quando finalmente arriverà sui nostri schermi Il Paradiso delle Signore 8.