Serie TV Il Paradiso delle Signore 8: svolta inaspettata tra Ezio e Gloria | Tutti rimangono senza fiato Di Ambra Ferri - 23

Novità imperdibili tra Ezio e Gloria nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore: ecco cosa raccontano le anticipazioni.

La soap opera made in Italy firmata Rai tornerà ad appassionare i telespettatori a partire da lunedì 4 settembre. Il tempo stringe e l’attesa è quasi finita, ma i fan della serie tv vogliono sapere cosa accadrà nelle nuove puntate.

Le anticipazioni raccontano colpi di scena strabilianti, che ribalteranno le carte in tavola: da ora in poi, tutto è possibile. Ci saranno importanti novità nel rapporto tra Ezio e Gloria, due dei protagonisti principali dell’ottava stagione.

Da lunedì 4 a lunedì 11 settembre verranno trasmesse le repliche degli ultimi cinque episodi per rinfrescare la mente dei telespettatori: dopo quella settimana, inizieranno i le nuove puntate ricche di colpi di scena. Ecco che cosa aspettarsi.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8

Il rapporto tra Ezio e Gloria sarà un tema centrale della nuova stagione. La loro presenza nelle prossime puntate era già stata confermata fuori onda, per via di uno scatto pubblicato sui social dai due attori, Massimo Poggio e Lara Komar.

I social network, infatti, hanno diminuito la distanza tra pubblico e fiction televisive: ogni giorno trapelano indizi sulla trama e sui grandi ritorni che popoleranno le prossime puntate. Nel caso di Ezio e Gloria, è stato proprio l’attore Massimo Poggio ad essersi fatto sfuggire importanti indiscrezioni. A parlare per lui è stata una foto pubblicata sui social, in cui era in compagnia di Lara Komar mentre indossavano abiti da cerimonia.

Ezio e Gloria si sposano?

Inutile dire che lo scatto ha fatto impazzire fan, che hanno iniziato a ipotizzare dei risvolti di trama. Si spera che la crisi di coppia tra i due sia finalmente terminata. Ricordiamo che nella stagione precedente Ezio si trovava tra l’incudine e il martello: era indeciso sul suo futuro. Meglio Veronica o Gloria? Finalmente potrebbe essere arrivato a una risposta, che lo ricollegherà a sua moglie, abbandonando per sempre il rapporto con Veronica.

In un’intervista esclusiva, Massimo Poggio ha affermato: “Ezio sarà finalmente in pace con se stesso. Tornerà con la moglie Gloria. Da questo momento vivrà felicemente con la donna con cui aveva deciso di trascorrere la sua vita tempo prima”. Ci sarà una bella cerimonia per celebrare l’amore? Gli abiti indossati sul set dai due attori fanno ben sperare. Mosso dal desiderio di dimostrare tutto il suo amore per Gloria, potrebbe aver organizzato una cerimonia. In questo modo potrà coronare il loro rapporto e lasciarsi alle spalle gli ostacoli del passato. Sappiamo, inoltre, che Veronica non comparirà nell’ottava stagione, perché è partita per Milano insieme a sua figlia Gemma.