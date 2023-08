Fantastici 4: la nuova nemesi Galactus salverà il MCU da sé stesso

Cinema

Fantastici 4 introdurrà un antagonista che andrà a rompere la formula, ormai debole, riguardo le nemesi del MCU.

Il Marvel Cinematic Universe ha conosciuto l’apice del successo grazie alla Saga dell’Infinito, la sua prima grande fase dominata dall’antagonista Thanos, il Titano folle. Questa minaccia per il pianeta era però solo uno degli antagonisti che sono stati mostrati agli spettatori nei vari film che formavano la Saga stessa. La maggior parte di questi antagonisti condividevano una formula classica non solo nel Marvel Cinematic Universe, ma nel cinema in generale.

Gli antagonisti duri e puri infatti, malvagi in quanto tali, non vanno di moda da molto tempo. A questi vengono preferiti degli antagonisti moralmente ambigui, con problemi personali, traumi, piani per un “bene superiore” e così via, ed il Marvel Cinematic Universe si è ovviamente adattato a questa formula (pescando dai fumetti). Ma ora Fantastici 4 romperà questo trend con una nemesi del tutto fuori da qualsiasi schema morale.

Galactus, la minaccia irresistibile

Era il 1966 quando Jack Kirby e Stan Lee si resero conto che i fumetti Marvel avevano bisogno di una rinfrescata nel campo degli antagonisti, che condividevano tutti il loro essere moralmente grigi. Questi nemici erano incompresi, spaventati, traumatizzati, in cerca di vendetta o sicurezza, e la loro minaccia sarebbe svanita – potenzialmente – con una semplice conversazione. Crearono quindi Galactus per Fantastic Four #44, il Divoratore di Mondi.

Galactus viaggia per l’universo e divora mondi ricchi di vita per sopravvivere. Ciò che rende Galactus diverso da un nemico dall’immotivata moralità malvagia è la sua assenza di moralità. Il Divoratore di Mondi infatti non trae gioia o dolore dall’assorbire la vita dei pianeti, ma svolge semplicemente il suo ruolo nell’ecosistema cosmico. È paragonabile ad una pandemia o una catastrofe naturale che, sebbene mieta molte vittime, lo fa senza avversione o malvagità verso alcuna forma di vita.

Galactus sarà la perfetta introduzione per i Fantastici 4

Thanos, Loki, Ego, Scarlet Witch, l’Alto Evoluzionario, gli Skrull, tutti antagonisti dalla moralità ambigua che cercavano di liberare l’universo da qualche minaccia o disequilibrio, seguivano un loro schema per il bene superiore, avevano subito grandi perdite o traumi. Galactus no. Questo essere cosmico sarà una minaccia con la quale è impossibile dialogare, caratteristica accentuata dal fatto che Galactus è inizialmente muto. Questi elementi lo rendono una boccata di aria fresca nel panorama MCU.

Infine, Galactus è un nemico eccellente per introdurre i Fantastici 4. Senza dubbio il Divoratore di Mondi è il pericolo più grande mai capitato alla Terra nel MCU, e vedere una tale minaccia sventata alla prima apparizione dei Fantastici 4 sarà un ottimo modo per farci capire il vero valore di questo gruppo storico di supereroi. Galactus risolverà tanti problemi per i Marvel Studios, ma se basterà per risollevare le sorti del MCU è una domanda che rimarrà per molto tempo senza risposta.