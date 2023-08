Cinema Assassinio a Venezia: Poirot diventa horror con tinte sovrannaturali | TRAILER Di Federico Del Ferraro - 10

Il terzo capitolo della serie dedicata ad Hercule Poirot sarà il più originale finora con l’introduzione di elementi horror e sovrannaturali.

Kenneth Branagh ritorna nei panni di Hercule Poirot per la terza volta, ma questo caso sarà totalmente diverso dai precedenti. Dopo Assassinio sull’Orient Express del 2017 ed Assassinio sul Nilo del 2022, Branagh crea un nuovo capitolo della serie da lui stesso diretta basata sul famoso detective belga nato dalla penna di Agatha Christie. Per rinnovare la formula però Branagh ha puntato su degli elementi mai visti nei primi due film di Poirot.

Assassinio a Venezia sarà un capitolo ben più oscuro, ben più misterioso e sovrannaturale rispetto ai due casi a Gerusalemme e sul Nilo. Con un cast eccezionale, una regia che intende sfruttare al massimo la componente sovrannaturale del racconto ed un montaggio da farci saltare dalle poltrone, Assassinio a Venezia si presenta al pubblico con un trailer davvero raggelante.

Assassinio a Venezia: cosa capiamo dal trailer

Hercule Poirot viene avvicinato da una sua vecchia conoscenza, la detective Ariadne Oliver, per risolvere un caso di debunking che la donna, che si considera la persona più intelligente al mondo, non riesce a smascherare. Poirot partecipa quindi ad una sessione spiritica tenuta dalla sensitiva Joyce Reynolds in cui questa vuole mettere in contatto una madre con la figlia defunta. Le cose prenderanno una piega oscura quando verrà consumato un delitto, apparentemente proprio per mano di un fantasma.

Se Poirot è inizialmente convinto che ci sia una macchinazione dietro l’episodio spiritico, affermando agli altri personaggi che “nessuno lascerà questo posto finché non saprò chi è stato”, le sue stesse esperienze al limite dell’incredulità durante il film metteranno a dura prova la sua razionalità. La sua prospettiva dunque cambia quando dice che “nessuno uscirà finché non avrò scoperto se i vivi sono stati uccisi dai morti”. Fra visioni, oscurità, fantasmi e vari jumpscare, Poirot sarà messo a dura prova nel caso più horror del celebre detective.

Cast e data di uscita di Assassinio a Venezia

Assassinio a Venezia, così come i due capitoli precedenti, può vantare un cast davvero notevole. Kenneth Branagh è di nuovo attore-regista, interprete di Hercule Poirot, e accanto a lui troviamo Tina Fey come Ariadne Oliver, Michelle Yeoh come la sensitiva Joyce Reynolds, Kelly Reilly come Rowena Drake, Jude Hill come Leopold Ferrier, Jamie Dornar come il padre di Leopold, Emma Laird come Desdemona Holland, Kyle Allen come Maxime Gerard, Camille Cottin come Olga Seminoff e Riccardo Scamarcio come Vitale Portfoglio.

Assassinio a Venezia è liberamente ispirato al romanzo del 1969, Poirot e la strage degli innocenti di Agatha Christie, e sono proprio le modifiche implementate a rendere questo caso così sovrannaturale e terrificante. Assassinio a Venezia arriverà nelle sale italiane il 14 settembre 2023.