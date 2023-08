Serie TV And Just Like That 2: bentornata, Carrie! La rinascita | Recensione Di Giada Massironi - 17

“Big è stato un grosso errore?” È attorno a questa domanda che si sviluppa And Just Like That 2, il sequel di Sex and The City.

La seconda stagione è fatta di coraggiose confessioni, rinascite e inaspettati ritorni, come quello di Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones, pagata 13 mila dollari al secondo.

Nei nuovi episodi Carrie riprende consapevolezza di sé: non solo è pronta ad andare avanti dopo la morte del suo grande amore Big, ma ha anche il coraggio di interrogarsi sulle sue scelte passate. La sua vera personalità, rimasta soffocata dal drammatico lutto, riemerge grazie a un incontro con Aidan, l’ex storico su cui Big aveva avuto la meglio.

I due si ritrovano e le lancette dell’orologio tornano a 10 anni fa, quando si erano detti addio per sempre. Il tempo è passato e ha portato nella vita di Aidan due figli, mentre Carrie è cresciuta insieme a Big. Eppure, le cose non sembrano essere cambiate molto. Appena i loro sguardi si incrociano, si riaccende quella fiamma che gli aveva regalato giorni indimenticabili durante i movimentati trent’anni di Carrie, quando faceva delle sue vicissitudini amorose un’accattivante rubrica da leggere.

And Just Like That 2: Carrie risorge dalle ceneri

Mentre nella prima stagione era difficile ritrovare in Carrie i tratti distintivi per cui l’abbiamo tanto amata durante Sex and the City, in quest’ultima la vediamo risorgere dalle ceneri. Torna a parlare di uomini, amore, relazioni. Torna a mettersi in gioco, talvolta sbagliando, ma soprattutto il suo cuore torna a soffrire.

Anche se il sentimento è rimasto incolume all’azione del tempo, è evidente che le loro vite siano cambiate nel corso di 10 anni. Fin da subito incontrano i primi ostacoli. Aidan non riesce a tornare nell’appartamento di Carrie: i ricordi invadono la sua mente, impedendogli di fare quel passo oltre la porta di casa.

Lei è disposta a tutto pur di tutelare quell’amore, che in passato si era fatta sfuggire. Ecco perché compra una casa nuova, completamente diversa da quella scelta insieme a Big: l’appartamento appare come la naturale estensione di quello precedente. Piano terra, ampie finiste da cui osservare le vie di New York, tanta luce e poco grigio.

Gli sforzi, però, non sono finiti per la protagonista di Sex and The City: proprio quando tutto sembra essere tornato in equilibrio, Aidan è costretto ad allontanarsi dalla Grande Mela per ben 5 anni. Il motivo? Il suo primo grande amore: suo figlio. Carrie riuscirà a resistere o tornerà a scrivere sulla sua rubrica?

Samantha Jones torna per 74 secondi

Dopo una prima stagione di And Just Like That che suonava come di passaggio, questa volta riemerge l’animo della serie HBO. Oltre alla rinascita di Carrie c’è quella di Charlotte, che abbandona la vita da casalinga per tornare a lavorare nelle gallerie d’arte. Quell’immagine di lei che vende quadri in abiti bohemien non è mai stata dimenticata dai fan della serie. “Non sono solo vostra madre”, strilla alla famiglia. “Non sono solo una moglie”, continua. E così riprende in mano la sua vita, divide i compiti con il suo amato marito e lascia che le figlie si preparino da sole il pranzo, perché finalmente torna ad essere Charlotte York, la talentuosa gallerista d’arte.

La scena più inaspettata e allo stesso emozionante è quella in cui Carrie alza il telefono e dall’altra parte della cornetta trova Samantha Jones, che in carne ed ossa fa ritorno sulle scene. Stando alle indiscrezioni, Kim Katrall era convinta di non tornare mai più nella serie.

Poco importa se sia stato il cachet o l’amore per i fan ad averla convinta: avevamo un enorme bisogno del suo ritorno. L’assenza di Samantha in And Just Like That si è sempre fatta sentire: mancava la sua freschezza, il suo punto di vista sempre diverso e divisivo. Mancava anche la sua autenticità e lealtà, che ancora una volta la contraddistingue dalle altre amiche con cui Carrie ha cercato di sostituirla in questi anni. Sì, perché anche l’agente immobiliare Seema Patel (Sarita Choudhury) ha qualcosa di Samantha, ma non è lei.

La Jones chiama per salutare la vecchia casa di Carrie prima che venga definitivamente venduta. Tra quelle mura hanno costruito ricordi indimenticabili, tra grandi amori, delusioni, chiacchierate, cene improvvisate e tanto altro. E non importa quanto siano lontane o in disaccordo: Samantha chiamerà e Carrie risponderà sempre a quella telefonata.