Serie TV Mare Fuori: puoi fare parte del cast, cercano persone | Il sogno si avvera, ecco come partecipare Di Diandra Migliorucci - 14

Se avete mai sognato di far parte delle vostra serie televisiva preferita, adesso avete la possibilità di realizzare i vostri desideri.

Mare Fuori è una fiction targata Rai che in breve tempo è stata in grado di conquistare il cuore di moltissimi italiani. Questo grazie ai suoi personaggi carismatici e ricchi di personalità e alle loro storie coinvolgenti, drammatiche, intricate e ben raccontante. L’enorme successo avuto da questa serie tv ha portato ad un’idea incredibile.

Gli ideatori della serie tv, visto il successo ottenuto, hanno pensato di creare un musical basato proprio su Mare Fuori. Questo musical sarà prodotto da Best Live e andrà in scena in diversi teatri sparsi per l’Italia a partire dal prossimo dicembre.

La regia dello spettacolo verrà affidata ad Alessandro Siani, in modo tale da garantire una combinazione efficace tra dramma, comicità e musica. Per tutti gli aspiranti attori, ballerini e cantanti è arrivata la vostra occasione per dimostrare chi siete e cosa sapete fare.

Le persone interessate dovranno presentarsi al provino che si svolgerà giovedì 7 settembre, alle ore 10 del mattino, presso il teatro Augusteo di Napoli. Ma per essere certi di avere la possibilità di esibirsi, dovrete fare prima un ulteriore passaggio.

Come candidarsi ai casting del musical di Mare Fuori

Sapendo la data, il luogo e l’orario esatto in cui si svolgeranno i casting per partecipare al musical di Mare Fuori, dovete assicurarvi anche un posto per le audizioni. Per farlo, è necessario che inviate una mail all’indirizzo: castingmusicalmarefuori@gmail.com. Inoltre, è bene sapere che i casting sono gratis.

Questa mail dev’essere accompagnata anche da due fotografie che vi mostrano in primo piano e a figura intera. I casting non sono aperti a tutti, ma soltanto a chi abbia la capacità di cantare, ballare e recitare, dato che il musical richiederà molteplici performance.

Chi ci sarà durante i provini per il musical

Quest’opera teatrale non sarà una chance soltanto per nuovi volti, ma saranno presenti anche alcuni attori della serie tv stessa. Infatti, è stato confermato che sul palco ritroveremo Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci, Antonio Orefice, nei panni di Totò, Enrico Tijani, alias Doberman, Giuseppe Pirozzi come Micciarella e Antonio D’Acquino nel ruolo di Milos.

Oltre agli attori della fiction, sarà presente anche il famoso cantautore napoletano Andrea Sannino. Quest’ultimo sarà l’educatore dell’Istituto Penale Minorile e ricoprirà un ruolo di punta nella trama dello show. Il musical di Mare Fuori promette di essere un evento imperdibile, che voi siate o meno fan della serie tv oppure amanti della musica e del teatro. Non potete perdervelo.