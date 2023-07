Serie TV Mare Fuori 3, Netflix rivela la data d’uscita (e non solo) | Anticipazioni pazzesche Di Diandra Migliorucci - 9

La piattaforma streaming ha svelato quando uscirà la terza stagione in streaming, ma anche qualcos’altro è stato spifferato.

Mare Fuori è una serie televisiva targata Rai che va in onda dal 2020 e racconta le vicende, i sogni e la volontà di riscatto dei giovani protagonisti rinchiusi in un carcere minorile a picco sul mare nella città partenopea. Mare Fuori è una co-produzione Rai Fiction- Picomedia e prodotta da Roberto Sessa. La serie è nata dall’idea di Cristiana Farina, che è anche co-autrice con Maurizio Careddu.

Dopo l’enorme successo riscosso dalle prime tre stagioni, le riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono iniziate già lo scorso maggio. La prima e la seconda stagione sono andate in onda su Rai2 nel 2020 e nel 2021, finendo poi in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Nel 2022, però, la Rai ha perso tutti i diritti della serie e quest’ultima è stata cancellata interamente dalla piattaforma. Il 10 giugno 2022, le prime due stagioni di Mare Fuori sono approdate su Netflix e da quel momento la fiction ha avuto un boom di successo mai visto prima.

Per la terza stagione, i diritti ritornano a RaiPlay, che ha pubblicato anche le prime due stagioni precedentemente rimosse. La terza stagione di Mare Fuori inizia ad andare in onda nel piccolo schermo il 15 febbraio scorso, per concludere la stagione il 22 marzo. A luglio, la serie sparirà del tutto da RaiPlay e i suoi diritti tornano a Netflix.

Quando uscirà la terza stagione di Mare Fuori su Netflix?

Mare Fuori ha visto il suo luogo di approdo cambiare molte volte, alternandosi tra le piattaforme streaming di RaiPlay e Netflix, finendo anche in onda sulla Tv di Stato. Adesso, però, pare che la situazione si sia appianata e stabilizzata.

Infatti, dal prossimo mese in poi, Mare Fuori sarà un’esclusiva della piattaforma streaming Netflix. In particolare, qui potrete trovare tutte e tre le stagioni della serie più acclamata dal pubblico in questi ultimi anni. La terza stagione arriverà su Netflix il prossimo 26 luglio.

Grandi novità per Mare Fuori

Ma lo sbarco della terza stagione di Mare Fuori su Netflix non sembra essere l’unica novità per i fan della fiction. Infatti, visto l’enorme successo riscosso dai giovani protagonisti che, con le loro storie sono stati in grado di appassionare molti italiani, Mare Fuori è stato già confermato anche per una quinta e sesta stagione.

Inoltre, sempre grazie allo strepitoso successo di Mare Fuori, sono state anche annunciate una serie tutta rosa, vale a dire con solo femmine come protagoniste, e un adattamento cinematografico.