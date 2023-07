Serie TV The Idol termina con un episodio in meno, la serie è stata cancellata in anticipo? Di Daniela Vindigni - 9

The Idol, la nuova serie tv della HBO potrebbe terminare già dopo il 5° episodio, a causa delle pessime recensioni.

La nuova serie originale di Sam Levinson, ideatore di Euphoria, con la collaborazione di Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, non ha avuto l’accoglienza sperata. Non c’è da meravigliarsi se si considera che già da prima della sua uscita aveva avuto scarsa pubblicità ed erano sorti diversi problemi di produzione, con ritardi e cambi di regista, che hanno indubbiamente influito sulle considerazioni complessive riguardo la serie.

The Idol è incentrata sulla complicata e tossica relazione amorosa tra Jocelyn (interpretata da Lily-Rose Depp), una famosa popstar che ha sofferto di un esaurimento nervoso e ora è determinata a riconquistare il suo posto nel mondo delle celebrità, e Tedros (interpretato da Abel “The Weeknd” Tesfaye), un ambiguo impresario di un nightclub con un passato oscuro e inclinazioni manipolatorie.

La serie tv ha generato un forte interesse fin dalla sua anteprima mondiale al Festival di Cannes, diventando oggetto di discussione. Una volta trasmessa in televisione all’inizio di giugno (in Italia su Sky e in streaming su NOW) le critiche sono decisamente aumentate.

Secondo alcuni commenti, nella serie mancherebbero contenuti e sostanza, dietro quell’estrema volontà di provocazione che era stata manifestata inizialmente. In particolare, a far arricciare il naso è stata la sessualizzazione un tantino esagerata della protagonista, che ha attirato non poche critiche. Lily-Rose Depp ha, così, voluto difendere le scene sessualmente esplicite cui ha preso parte. Anche lo stesso Sam Levinson ha naturalmente sostenuto il progetto che ha diretto, affermando che l’intenzione di partenza era quella di creare un prodotto in grado di suscitare scosse, shock e indignazione nel pubblico.

The Idol potrebbe arrivare alla sua conclusione dopo il quinto episodio

Motivi per chiudere The Idol, allora, ci sarebbero e non sarebbero neppure pochi, ma, a quanto pare, non si tratta di questo. Non sono le cattive recensioni o gli ascolti le ragioni per cui la serie è stata interrotta: la prima stagione di The Idol si è conclusa dopo il quinto episodio, così com’era stato originariamente previsto da Sam Levinson.

Eppure, già dal principio la HBO aveva ordinato una stagione di sei episodi, un numero comune per le serie televisive moderne. Ma, durante la premiere a Cannes, The Idol è stata annunciata come una serie composta solo da cinque episodi (secondo quanto riportato da Variety).

Ci sarà una prossima stagione di The Idol?

È estremamente improbabile che The Idol ottenga una seconda stagione, poiché non è ancora stata confermata. La serie, inoltre, sembra essere una macchia sul prestigio del marchio HBO e, a causa delle prestazioni critiche e commerciali del programma e delle continue polemiche che la circondano, è probabile che venga cancellata dopo la prima stagione.

La serie, inoltre, è stato descritto come un film di cinque ore da The Weeknd e dagli altri creativi coinvolti nel progetto. Sebbene nulla sia stato confermato ufficialmente, sembra che un episodio della prima stagione sia stato abbandonato molto tempo fa. È probabile che ciò sia avvenuto a seguito dell’uscita della regista originale di “The Idol”, Amy Seimetz, a causa dei ritardi nella produzione, come riportato. Gran parte dello show è stata riscritta dopo la sua partenza, il che potrebbe spiegare perché il sesto episodio di The Idol non sia stato realizzato.