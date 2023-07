Serie TV Un posto al sole: le anticipazioni sono scioccanti | Settimana movimentata Di Marina Drai - 12

Le ultime anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole ci raccontano di una settimana molto movimentata.

Continuano le avventure dei protagonisti di Un posto al sole, sempre più intricate e piene di colpi di scena. Grandi protagonisti di questa stagione sono Roberto e Marina, intenti a gestire una relazione sempre più difficile, e poi Ida, Tommaso e Lara in uno strano “triangolo”.

Come chi segue la serie ha avuto modo di vedere, ogni personaggio è fisso sui suoi obiettivi e non desiste per alcun motivo. Tutto ciò accade nel condominio più famoso d’Italia, Palazzo Paladini, che guarda Napoli dall’alto.

La soap è la prima interamente prodotta in Italia ed è anche la più longeva: il primo episodio è andato in onda il 21 ottobre del 1996. Oggi la soap conta 27 stagioni e più di 6000 puntate.

Forse non tutti sanno che il format della soap è ispirato a Neighbours, una serie australiana che racconta le vicende di alcune famiglie residenti nell’immaginaria Ramsay Street. Nel corso degli anni sono state trattate tante situazioni e portati in scena festività ed eventi significativi, facendoli vivere ai personaggi in prima persona.

Un posto al sole: anticipazioni

Le puntate della settimana dal 26 al 30 giugno sono davvero movimentate per i protagonisti di Un posto al sole. Tra Roberto e Marina le cose non accennano a migliorare e i rapporti si fanno sempre più freddi, mentre Ida cerca di riprendersi Tommaso, scatenando la preoccupazione di Lara.

Nella puntata del 28 giugno sembra che Marina getterà all’aria tutte le speranze di riconciliarsi con Roberto. È davvero finita tra i due? Continuerà invece lo “scontro” tra Lara e Ida, la vera madre di Tommaso, sempre più determinata a riprendersi suo figlio. Sembra poi che potrebbe nascere qualcosa tra Eduardo e Clara, la quale comincia a intuire che il ragazzo ha una disponibilità economica non indifferente.

Cosa accadrà da qui al 30 giugno?

La puntata di giovedì 29 giugno confermerà proprio il fatto che Eduardo e Clara si stanno avvicinando, e che il ragazzo sarà molto più presente anche nella vita di Rosa e Manuel. Damiano, però, si scontrerà con lui, con l’obiettivo di tenerlo lontano dal figlio. Marina si dirà pronta a lasciare Palazzo Paladini e partire per Londra, ma riuscirà davvero a farlo?

La settimana si concluderà con un evento incredibile: Guido, grazie a un incontro casuale al Vulcano, riuscirà a capire chi si nasconde dietro “Bufalotto sensibile”, il nickname del misterioso utente con cui Sasà si sta sentendo ormai da un po’. Le ipotesi dicono che dietro ci sia Castrese Altieri, ma non è ancora detta l’ultima parola.