Serie TV Un posto al sole: guai seri per Lara, rischia la galera | Futuro a rischio Di Diandra Migliorucci - 15

La soap opera sta prendendo una piega interessante e l’attenzione è rivolta tutta sulla Martinelli e sul suo futuro precario.

Un posto al sole è una serie televisiva che va in onda su Rai3 da diversi anni ed è in grado di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo per le sue numerose storie avvincenti e i suoi personaggi carismatici. Negli ultimi mesi, la trama della fiction è diventata ancora più interessante, perché ha portato vari temi quotidiani che ognuno di noi potrebbe vivere.

Il bacio accaduto tra Rosella e Nunzio ha scioccato l’intero pubblico italiano, che non se lo sarebbe mai aspettato, dal momento che i due erano ottimi amici. Adesso, però, il loro rapporto è decisamente cambiato. Inoltre, anche il ritorno di Luca De Santis dopo 20 anni ha suscitato clamore nei telespettatori ed anche tra i personaggi della serie.

De Santis è stato accolto dalla sua ex, Giulia, che è sembrata molto contenta di rivederlo, facendo anche intendere che potrebbe esserci una seconda possibilità per ritornare insieme. In ospedale c’è stato un cambio non indifferente, ovvero il medico è diventato primario, ruolo che Ornella ha lasciato.

Un’altra situazione ha attirato l’attenzione del pubblico, vale a dire quella che vede come protagonisti Lara Martinelli, Roberto Ferri e Marina Giordano. Nei prossimi episodi, potrebbero succedere determinati avvenimenti che metterebbero in serio pericolo Lara.

Tutti gli occhi puntati su Lara Martinelli

Lara ha escogitato un piano machiavellico: ha fatto credere a Roberto che Tommaso fosse suo figlio e questa notizia ha fatto sì che l’uomo si avvicinasse molto alla donna. Ma la situazione diventerà più ardua per la Martinelli, soprattutto adesso che è tornata Marina. Il rapporto tra Lara e Roberto si è di nuovo arrestato e lei potrebbe decidere di far del male al bambino per attirare Roberto a sé.

Ma questa volta il suo piano potrebbe fallire e la verità venire a galla, dal momento che entrerà in scena la ginecologa che sa dell’aborto di Lara. Inoltre, sa anche che Tommaso non è suo figlio. Dunque, i piani architettati da Lara andrebbero in fumo e lei si ritroverebbe con le spalle al muro.

Che fine farà Lara Martinelli?

Se Lara venisse smascherata e gli altri scoprissero le sue macchinazioni per avere Roberto tutto per sé, la donna non avrebbe alcun dubbio di giocare l’asso nella manica, ovvero invocare l’infermità mentale.

In questo modo, Lara Martinelli potrebbe evitare di andare in galera. Tuttavia, questa decisione potrebbe portare la donna ad essere rinchiusa in una clinica psichiatrica. Attendiamo il seguito della serie tv per scoprire come andrà a finire per Lara Martinelli.