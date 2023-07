Serie TV Che fine ha fatto Ratched 2? Ecco quando arriva e tutto quello che sappiamo sul progetto Di Federico Del Ferraro - 9

Sono ormai tre gli anni che ci separano dalla prima stagione di Ratched e dello show si sono perse le tracce. Che fine ha fatto?

Ratched è lo show targato Netflix che racconta la backstory di Mildred Ratched, personaggio antagonista del libro Qualcuno volò sul nido del cuculo del 1962, scritto dalla penna di Ken Kesey. La storia era già stata trasporta nel linguaggio audiovisivo nel 1975 da Miloš Forman nel film omonimo vincitore di ben cinque premi Oscar. Nella pellicola di Forman il personaggio dell’infermiera Mildred Ratched è interpretata da Louise Fletcher e non è altro che un grande antagonista: Ratched voleva ampliare questa considerazione con la Mildred di Sarah Paulson.

Ratched è stata ideata da Evan Romansky e poi passato nelle sapienti mani di Ryan Murphy, storico membro della televisione americana e creatore di show come Glee, American Horror Story e Dahmer: Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer. Murphy è stato regista e produttore esecutivo e la prima stagione ha ricevuto un’accoglienza non indifferente. Da quel 18 settembre 2020 non si è saputo più nulla e ci si chiede ormai se Ratched 2 si farà.

Perché una Stagione 2 dovrebbe esserci

Ratched 2 non è un sogno del pubblico, ma sarebbe dovuta essere una certezza. Originariamente Netflix aveva ordinato ben diciotto episodi divisi in due stagioni per raccontare la storia di Mildred, e la prima stagione ne ha portati otto. Questo significa che una seconda stagione sarebbe dovuta arrivare con dieci episodi per soddisfare la richiesta della piattaforma, ma non ci sono più state novità nei tre anni che ci separano da Ratched.

La storia non era di certo conclusa, tra l’altro: Mildred, dopo aver pianificato di uccidere suo fratello Edmund per evitargli la sedia elettrica, viene anticipata da Charlotte Wells, che aiuta Edmund a fuggire. Mentre l’uomo apprende delle intenzioni originali della sorella, questa si trasferisce altrove con la compagna Gwendolyn Briggs.

Il problema Ryan Murphy per Ratched

Ratched vedeva la larga collaborazione di Ryan Murphy, produttore esecutivo e regista nel progetto. Murphy ha però recentemente lasciato Netflix per entrare nel gruppo Disney dove probabilmente lavorerà nuovamente per FX. Questo esodo ha lasciato dubbi sul destino di svariati show che il creativo gestiva per la piattaforma streaming rossa: parliamo principalmente di The Watcher e di Monster, la serie che racconta la vita dei killer d’America. La prima è stata rinnovata per una seconda stagione, mentre Monster per addirittura altre due.

Quale sarà il destino di Ratched con la partenza di Ryan Murphy? Questo show non ha infatti la stessa potenza mediatica dei due sopra citati e rischia di essere cancellato con l’addio del suo regista. D’altronde da qualche anno a questa parte Netflix non si fa più scrupoli a tagliare dalla propria programmazione le proprie serie meno fortunate, che finiscono inevitabilmente nel cimitero dei prodotti dimenticati.