I lieti fine di Black Mirror: quando la cattiva tecnologia viene sconfitta | In quali episodi? Di Federico Del Ferraro

Black Mirror ha costruito la sua reputazione su tecnologie distopiche e storyline oscure, ma ha anche lieti fine.

Se sei un personaggio di Black Mirror e la tua storia si risolve in un lieto fine, sii riconoscente. La serie fantascientifica-satirica britannica creata da Charlie Brooker racconta delle derive negative di varie tecnologie o media, e solitamente queste derive non portano a niente di buono. Ci sono però dei casi in cui, contro tutte le aspettative, gli episodi si risolvono in dei lieti fine, lasciando quindi una porta sempre aperta all’ottimismo e alla speranza.

6. Messaggio al Primo Ministro (1×1)

Messaggio al Primo Ministro è il primissimo episodio di Black Mirror e, nonostante sia già una storia molto particolare, contiene gli elementi cruciali della serie. È la storia del rapimento della Principessa Susannah del Regno Unito e del tentativo del PM Michael Callow di salvarla. Il rapitore avanza una richiesta folle in cambio della liberazione di Susannah: Callow deve avere un rapporto sessuale con un maiale in diretta nazionale entro 24 ore. Nonostante il PM sarà infine costretto ad accomodare il ricatto, la Principessa verrà liberata e Callow stesso cementerà la sua posizione politica – anche se il suo matrimonio andrà a pezzi.

5. USS Callister (4×1)

USS Callister è il primo episodio della quarta stagione ed è un omaggio a tutto tondo a Star Trek. Robert Daly, programmatore e direttore tecnico della Callister Inc., ha creato un videogioco multi-giocatore a realtà virtuale in cui si può far parte di un equipaggio spaziale. Daly però, che nella vita reale è impacciato e deriso dagli altri, ha creato segretamente un salvataggio privato in cui comanda un equipaggio composto dai suoi colleghi, che tiranneggia come un dio crudele. La nuova dipendente Nanette riuscirà a raggirare Daly ed a imprigionarlo dentro il suo stesso salvataggio, mentre il suo alter ego e quello dei colleghi liberati rimangono liberi di esplorare l’infinità dell’universo.

4. Black Museum (4×6)

Black Museum intreccia varie storie che partono dal Black Museum appunto, una struttura gestita da Rolo Haynes e che mette in mostra svariati oggetti legati a crimini del passato. Vi fa visita la protagonista Nish, che assisterà alle varie storie che Rolo offre ai clienti del museo, fra cui quella di Clayton Leigh, un condannato a morte che ha venduto la sua coscienza prima dell’esecuzione per far arrivare denaro alla famiglia. La coscienza è stata inserita nell’ologramma presente al museo, e questo è legato ad una sedia elettrica dove i visitatori possono torturare Leigh facendogli rivivere la scossa mortale. Nish sarà però l’ultima cliente di Rolo: si rivela come figlia di Clayton, uccide il sadico gestore e da fuoco all’edificio, portando a termine la sua vendetta.

3. Caduta libera, (3×1)

In Caduta libera assistiamo alla discesa sociale di Lacie in un mondo in cui ogni interazione umana viene valutata reciprocamente, ed il punteggio complessivo di ogni persona gli consente l’accesso a determinati servizi. Lacie è ad un ottimo 4.2 su 5, ma per ottenere l’appartamento dei suoi sogni deve arrivare almeno a 4.5. Il viaggio che intraprende per riuscirci sarà però intriso di ostacoli che mineranno il suo obiettivo e la porteranno in “caduta libera” fino ad un misero punteggio di 1.4. Finita in prigione, Lacie ed il detenuto nella cella di fronte alla sua potranno dare libero sfogo alle loro frustrazioni insultandosi senza aver paura di alcuna valutazione, liberandosi dall’oppressione della loro società.

2. Hang the DJ (4×4)

Hang the DJ è la storia di Amy e Frank, una coppia che si conosce tramite l’app di incontri Coach. Questa app assicura una compatibilità del 99,8% ai suoi utenti ma impone un tempo limite entro il quale la relazione avrà successo. Amy e Frank, nonostante siano limitati dalla app, non riescono a trovare persone con cui si trovano bene tanto quanto sono stati con l’altro. Decisi infine ad ignorare l’algoritmo di Coach e a stare insieme per sempre, la coppia fuggirà da quella che si scopre essere una realtà simulata: ciò che abbiamo visto era solo l’algoritmo di Coach che registrava l’effettiva compatibilità fra i due. Dato che su 1000 iterazioni di Amy e Frank in ben 998 hanno scelto di rimanere insieme a tutti i costi, la vera applicazione fa matchare i veri Amy e Frank nel vero mondo, e i due si incontrano per la prima volta in un pub.

1. San Junipero (3×4)

San Junipero è uno degli episodi, se non l’episodio più famoso della serie. Parla dell’incontro fra la timida Yorkie e la festaiola Kelly e del loro crescente amore, che scopriamo però essere una finzione. “San Junipero” è infatti un programma in cui le persone del mondo reale possono accedere per cinque ore a settimana: Yorkie è in realtà una ultrasessantenne paraplegica, mentre Kelly è un’anziana malata di tumore. Le due sceglieranno di immortalare la loro coscienza a San Junipero per sempre, commettendo l’eutanasia nel mondo reale e restando per sempre insieme come giovani ed in salute. Un vero lieto fine per una dolcissima storia d’amore.