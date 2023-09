Cinema

Serie TV Ahsoka: non farti sorprendere dal numero degli episodi | Ecco quando finisce Di Federico Del Ferraro - 12

Ahsoka è l’ultimo show di casa Lucasfilm a portarci nell’immenso mondo di Star Wars: ecco tutti i dettagli sui suoi episodi.

Ahsoka è finalmente arrivato dopo una lunga attesa e non ha deluso i suoi fan. Creato dal nuovo pilastro di Lucasfilm, Dave Filoni, lo show segue le vicende del Maestro Jedi Ahsoka Tano, ex Padawan di Anakin Skywalker, e della sua missione di rintracciare e sconfiggere l’erede dell’Impero, il Grand’Ammiraglio Thrawn. Ahsoka prende luogo infatti subito dopo la sconfitta di Darth Fener per mano di Luke Skywalker avvenuta in Il ritorno dello Jedi.

La data di uscita di Ahsoka è stata il 22 agosto 2023 ma solo due episodi sono stati distribuiti in quella data. Queste due puntate – intitolate Maestro e apprendista e Lavoro e fatica – hanno dato il via allo show personale di Ahsoka, mentre il resto degli episodi sarebbe arrivato con cadenza settimanale. Il terzo episodio è dunque stato distribuito il 29 agosto con il titolo Tempo di volare ed è per ora l’ultimo disponibile. Cos’altro sappiamo?

Numero e durata dei singoli episodi

La prima stagione di Ahsoka – per ora l’unica, data la mancanza di un rinnovo ufficiale – conta otto episodi complessivi, come è per The Mandalorian, dunque ne devono ancora uscire cinque. La durata dei singoli episodi è compresa fra i 34 ed i 55 minuti, tempistiche che anch’esse sono in linea con il resto degli show live action di Disney+. Il primo episodio è quello che ha toccato l’apice con 55 minuti, mentre poi si va a scendere con il secondo che ne dura 44 ed il terzo 37. Senza dubbio nella fase finale il minutaggio tornerà a cifre importanti.

Otto episodi sembra un quantitativo sensato per dare sufficientemente spazio a tutte le narrative ed i personaggi, dalla protagonista Ahsoka ai nemici Thrawn, Baylan Skoll e Shin Hati, fino ai comprimari Sabine Wren, Ezra Bridger ed Hera Syndulla (alcuni di questi alla loro prima apparizione in live action). Speriamo soltanto che lo show non dovrà chiudere in maniera sbrigativa le sue storyline come accade a volte con un episode count di otto.

Data di uscita delle puntate e del finale

Le puntate continueranno ad uscire a cadenza settimanale senza interruzioni, sempre di martedì. La lista sarà dunque come segue:

Quarta parte: 5 settembre;

Quinta parte: 12 settembre;

Sesta parte: 19 settembre;

Settima parte: 26 settembre;

Ottava parte (finale): 3 ottobre.

Segnate dunque tutti i martedì fino al 3 ottobre sul calendario per non dimenticarvi mai di vedere il nuovo episodio di Ahsoka. Per tutti coloro che invece preferiscono aspettare che tutti gli episodio siano stati distribuiti per vederli in binge, vi basterà annotarvi solo il 3 ottobre per cominciare la vostra maratona.

Sembra che Ahsoka fungerà da impostazione per il prossimo film di Star Wars ideato dallo stesso Dave Filoni ed ambientato ai tempi di The Mandalorian (e di Ahsoka e The Book of Boba Fett, show in cui Ahsoka è già comparsa). Se ci sarà o meno una Stagione 2 per Ahsoka invece ce lo dirà solo il tempo.