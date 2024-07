Achille Lauro, denunciato per furto gravissimo: “si procedere nelle opportune sedi giudiziarie” | Risarcimento danni chiesto dall’avvocato

Per Achille Lauro finisce nei guai, la ‘denuncia’ per furto risulta pesantissima e l’avvocato ha già chiesto il risarcimento per i danni.

Per Achille Lauro si mette male: il cantante è stato accusato di furto e la “denuncia” è davvero pesante. La vittima che lo ha accusato è convinta della sua colpevolezza e intende andare fino in fondo.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan del cantante: non si sarebbero mai aspettati che il loro beniamino si riducesse a tanto, eppure ci sono finiti di mezzo gli avvocati, perciò la questione è molto seria.

Perché mai Lauro dovrebbe rubare? Ecco cosa si chiedono in questo momento i suoi sostenitori, senza riuscire a darsi una risposta. L’escalation ormai è avvenuta e il cantante non potrà insabbiare ciò che è accaduto.

Tutti sono in attesa di sapere come finirà per lui e che cosa deciderà la legge. Si è reso necessario l’intervento dei legali di entrambe le parti e purtroppo difficilmente finirà bene per il cantante.

Achille Lauro

Pseudonimo di Lauro De Marinis, Achille Lauro ha ereditato la sua passione per la musica dal fratello Federico, e proprio grazie a lui è entrato a far parte del mondo del rap underground. Tra i grandi nomi, a notarlo per prima è stato Marracash, il quale lo ha fatto entrato in Roccia Music. Conosciuto nell’ambiente già da anni, Lauro ottiene la popolarità partecipando al 69° Festival di Sanremo con Rolls Royce e anche l’anno successivo con Me ne frego.

Sono in tantissimi i giovani che lo seguono, ma a quanto pare adesso potrebbe esserci una spaccatura nella sua fan base: il cantante è stato accusato di aver “rubato”. Un’accusa molto pesante che a quanto pare ha del fondamento, almeno secondo gli avvocati della vittima, tanto che il cantane rischia di finire in tribunale.

Cosa è accaduto

Nel 2022 il cantante aveva incontrato degli studenti del liceo Salvatore Quasimodo di Magenta come parte di un’iniziativa più grande ed era stato talmente tanto d’ispirazione per i giovani che una di questi, una ragazza di 15 anni, si è impegnata per sottoporre a Lauro una sua proposta. L’idea consisteva nell’accostare alle canzoni dell’artista alcune parti dei poemi omerici, per rendere lo studio della letteratura greca più appetibile per i giovani. La ragazza aveva sottoposto la sua proposta ai collaboratori di Lauro, ma non aveva mai ottenuto risposta.

Alla fine il responso, almeno secondo lei, è arrivato con “Ragazzi Madre – L’Iliade”, il docufilm sulla carriera del cantante, e la ragazza non ci ha più visto: poiché nel film viene mostrato il proemio dell’Iliade, e il nome viene ripreso anche nel titolo, per lei è palese che Lauro le abbia rubato l’idea senza riconoscergliene la paternità. La giovane non si è buttata giù e, anzi, ci ha messo di mezzo l’avvocato. Il cantante al momento si dichiara innocente e ha specificato che i poemi omerici sono stati sempre una sua passione, e che quindi si tratterebbe solo di un caso. I due dovrebbero vedersi per chiarire la questione di persona, ma la ragazza e il suo avvocato non sembrano disposti a fare passi indietro, tanto che l’avvocato ha chiarito di star valutando la violazione dei diritti d’autore e di voler “procedere nelle opportune sedi giudiziarie”.