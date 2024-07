Fabio Fazio, arrestato in seguito alla segnalazione del Governo: dopo la denuncia è arrivata una risposta agghiacciante dalla Polizia

Fabio Fazio si è trovato in una situazione impressionante, arrestato dopo la segnalazione del Governo per la frode, la Polizia ha risposto…

Fabio Fazio ha problemi col governo e la legge: da non crederci, eppure è così. Molti telespettatori hanno scoperto questa brutta situazione per caso e ora non sanno più cosa pensare.

Pare infatti che ci sia stata una vera e propria segnalazione da parte del governo, dalla quale poi è partita una denuncia direttamente alla Polizia.

Ma non è finita qui: la risposta delle forze dell’ordine ha sbalordito tutti, è stata veramente da brividi. Chi l’avrebbe mai immaginato che al centro di questo caos legale ci fosse l’amato conduttore?

Purtroppo non è una situazione semplice e con una denuncia di mezzo le cose si complicano. I fan del conduttore ora sono in ansia e vogliono sapere come finirà.

Una situazione pericolosa

Secondo le ultime notizie, Fazio avrebbe addirittura rischiato l’arresto. Ma cosa è accaduto? Purtroppo è una situazione molto oscura e pericolosa non solo per il conduttore, ma anche per chi lo segue e ammira il suo operato. Tutti lo credevano una brava persona e ora pare che tante persone si stiano ricredendo.

La verità però è più complessa di come appare e proprio Fazio ha deciso di spiegare al suo pubblico cosa è accaduto, chiarendo tutti i punti che avevano ancora bisogno di una risposta. Decisamente una stangata per chi lo segue, ma in primis per lui che ci ha rimesso in parte la reputazione.

La verità di Fabio Fazio

Fabio Fazio è stato ospite di una puntata del podcast 2046 e ha raccontato di un brutto episodio che lo ha visto coinvolto quasi in prima persona. Il conduttore ha spiegato di aver scoperto un video fake, creato con intelligenza artificiale, in cui il suo “clone digitale” affermava di aver scoperto come diventare ricchi. In tutta questa finzione, l’operazione era segreta perché, a detta del deepfake, il governo non voleva che la gente scoprisse come investire per arricchirsi e rischiava lui stesso di venire arrestato.

Purtroppo molte persone hanno creduto al video e pensavano che fosse il vero Fazio a dire quelle cose. Il conduttore così è andato dall’avvocato per capire come sporgere denuncia alla Polizia Postale, ma la risposta delle forze dell’ordine è stata frustrante: purtroppo i criminali informatici dietro i deepfake sono molto abili ed è quasi impossibile risalire alla loro identità. I video, quindi, rischiano di rimanere sul web ancora per molto. Il consiglio è di fare molta attenzione alle notizie a cui crediamo e di dubitare sempre di promesse economiche di questo genere.