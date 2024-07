Giacomo Urtis, sbucano alcune foto prima della chirurgia: nessuno lo riconoscerebbe oggi | Ma cos’ha fatto?

Spuntano alcune foto di Giacomo Urtis ancora prima della chirurgia che gli ha definitivamente cambiato i connotati.

Diventato famoso grazie al Grande Fratello, Giacomo Urtis nella sua vita ha fatto un percorso incredibile. Non parliamo soltanto dell’aspetto lavorativo, ma soprattutto di quello estetico.

Sì perché il chirurgo estetico ama i ritocchini anche su di sé, e che ritocchini: confrontando le foto più recenti con quelle di molti anni fa, nessuno riuscirebbe a riconoscerlo se non sapesse che nelle due foto c’è la stessa persona.

Urtis si è sottoposto a tanti interventi per diventare com’è ora, facendo spesso discutere gli utenti. Figuriamoci che molti di quelli che dicono che sia irriconoscibile non hanno nemmeno visto com’era prima dei primissimi interventi.

Per affrontare un cambiamento del genere ci vuole molto coraggio visto che gli interventi sono stati tanti e alcuni anche difficili. Ma Urtis aveva un chiaro obiettivo in mente e lo sta raggiungendo.

Giacomo Urtis

Nato a Caracas, in Venezuela, Giacomo Urtis si è trasferito ad Alghero durante la prima adolescenze e in seguito ha studiato alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari, specializzando in Dermatologia e Veneorologia; trasferitosi a Milano, ha poi conseguito un master in Chirurgia Estetica. A quanto pare l’estetica è stata sempre la sua passione e lui stesso ha scelto di sottoporsi a interventi per modificare i propri connotati.

Non parliamo però di interventi minori per ridurre le rughe e rimpolpare le labbra, ma di chirurgie spesso pesanti che lo hanno cambiato completamente. Sono spuntate delle foto di lui prima di sottoporsi a questi interventi e viene davvero da chiedersi se ci stiano prendendo in giro o se si tratta davvero della stessa persona.

Un cambiamento incredibile

Oggi Giacomo Urtis è praticamente irriconoscibile rispetto a prima. Il chirurgo dei VIP ha dichiarato di essersi sottoposto a un’incredibile liposuzione per eliminare 9 kg di grasso da ogni parte del corpo, tranne che dalla testa e dalle mani. L’obiettivo era avere un corpo scolpito, come quello che ha oggi, ma questo, è ovvio, non è l’unico intervento a cui si è sottoposto. Il chirurgo si è rifatto totalmente il viso cambiando i connotati ed è diventato un’altra persona.

Uno degli ultimi interventi è stato il “Lip Lift”, ormai molto di moda tra i VIP: in sostanza ci si fa accorciare il labbro superiore per renderlo più voluminoso. La differenza si nota moltissimo e gli utenti si sono scatenati quando hanno visto l’ennesimo cambiamento. Molti non hanno apprezzato affatto questo suo continuo ricorrere alla chirurgia estetica e non hanno avuto pietà nei suoi confronti, lasciandosi andare a commenti anche molto cattivi. Evidentemente il chirurgo si sente meglio con il suo nuovo aspetto e criticarlo non serve a nulla.