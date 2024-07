Naike Rivelli sta male, “Nessuna cura” e le terapie provate non rispondono: la disperata richiesta d’aiuto | Anche mamma Ornella Muti interviene

La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli confessa di stare molto male e di non aver trovato nessuna cura, quelle provate non rispondono.

Naike Rivelli, figlia dell’iconica attrice Ornella Muti, ha recentemente fatto una confessione che lascia tutti col fiato sospeso: sta combattendo in una situazione debilitante per la quale nessuna cura sembra funzionare.

Naike Rivelli, conosciuta soprattutto per la sua personalità vivace e schietta, ha rivelato di vivere un incubo che sembra non avere fine. “Nessuna cura” ha confessato lasciando trasparire tradiva stanchezza e sofferenza.

Queste parole hanno scosso profondamente i fan e l’opinione pubblica, sollevando preoccupazioni riguardo alla gravità della sua condizione. La descrizione della sua lotta lascia intendere che si tratti di qualcosa di serio e complesso.

La situazione ha portato anche a un appello accorato alla comunità medica e scientifica. Naike e la sua famiglia stanno cercando disperatamente un esperto che possa offrire una nuova prospettiva o un trattamento innovativo.

Naike Rivelli si lamenta: “Sette anni senza soluzione”

L’approccio sincero e trasparente di Naike Rivelli ha suscitato un grande interesse e supporto da parte dei suoi follower, molti dei quali hanno condiviso le loro esperienze e suggerimenti nei commenti. La sua testimonianza mette in luce una realtà spesso sottovalutata e sottolinea l’importanza di una maggiore attenzione e ricerca nel campo della salute femminile, in particolare per quanto riguarda gli effetti collaterali debilitanti.

Nonostante le difficoltà, Naike non si è arresa e ora sta esplorando ogni tipo di cura disponibile. Determinata a trovare una soluzione, ha promesso di condividere qualsiasi scoperta efficace con i suoi follower. “Se trovo una soluzione ve la passo subito” ha concluso, lasciando intendere che la sua battaglia personale potrebbe portare beneficio a molte altre donne che si trovano nella stessa situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

Cosa succede a Naike?

In un video ironico ma decisamente sentito, la celebre Naike Rivelli ha condiviso su Instagram la sua frustrazione per non aver ancora trovato una cura efficace per affrontare le fastidiose caldane dovute alla menopausa. Nonostante anni di visite a specialisti, tra cui dottori, ginecologi ed endocrinologi, nessuno è riuscito a fornire una soluzione adeguata alle sue intense vampate di calore che durano ormai da sette anni.

Le caldane sono diventate un incubo, ha confessato Naike, giorno e notte, non c’è tregua. La notte è particolarmente difficile. Le sue parole, seppur accompagnate da un tono ironico, trasmettono il disagio e la difficoltà che sta affrontando. Naike ha spiegato di aver provato diverse terapie ormonali, inclusi estrogeni, ma senza successo. “Nessun ormone è riuscito a togliere le caldane” ha scritto con rassegnazione. L’unico rimedio che sembra alleviare temporaneamente i suoi sintomi è il Bedrocan, un farmaco a base di cannabis disponibile in farmacia, che le permette di dormire tra una caldana e l’altra.