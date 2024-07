Chiara Ferragni, se ne deve andare da Milano: arriva la sentenza definitiva che la fa a pezzi | “Chiedi scusa a tutti…”

Nuova mazzata per Chiara Ferragni, si vede costretta ad andarsene da Milano, è arrivata una nuova sentenza pesantissima per lei e il suo lavoro.

Sembra che per Chiara Ferragni sia arrivato il momento di dire addio a Milano. La città che l’ha consacrata come influencer di fama internazionale e che ha fatto da sfondo al suo successo imprenditoriale, potrebbe presto non essere più la sua casa.

Le ombre del “Pandoro Gate” continuano ad allungarsi sull’impero di Chiara Ferragni. La truffa relativa alla vendita di pandori a marchio “Balocco” con il suo logo, ha avuto un impatto devastante sulla sua immagine, non solo dal punto di vista economico, con un’indagine della Procura di Milano in corso e un possibile maxi-risarcimento da pagare, ma anche in termini di engagement sui social.

I follower sembrano aver perso la fiducia nell’imprenditrice. Le sue ultime condivisioni su Instagram, un tempo attiravano migliaia di commenti e like, ora faticano a superare le poche centinaia. Un calo drastico che evidenzia un netto distacco dal pubblico, un segnale preoccupante per chi ha costruito la sua fortuna proprio sulla propria immagine online.

La fine del negozio

A questo si aggiunge la chiusura del negozio “Chiara Ferragni Brand” in via Capelli a Milano. Inaugurato con grande clamore nel 2017, il negozio rappresentava un simbolo del successo dell’influencer e un punto di riferimento per i suoi fan. La sua chiusura, avvenuta il 28 giugno 2024, è un ulteriore colpo duro per l’imprenditrice e alimenta le speculazioni sul suo futuro.

Come sottolinea Rosica, un utente attento sui social: “Sembra che il sogno milanese di Chiara Ferragni stia svanendo. Tra il Pandoro Gate, il calo di engagement e la chiusura del negozio, la sua posizione a Milano sembra sempre più insostenibile.”

Cosa riserva il futuro per Chiara Ferragni?

Sceglierà di rimanere a Milano e provare a riconquistare la fiducia del pubblico, nonostante l’ultimo mezzo anni le abbia dato parecchie dimostrazioni di un difficoltà particolare nel riuscire a ritrovare fiducia in lei, oppure deciderà di trasferirsi altrove per ricominciare da capo, consapevole che il suo nome è uno dei più conosciuti d’Italia? Solo il tempo lo dirà.

Una cosa è certa: questo è un momento difficile per l’influencer più famosa del nostro Paese. Un momento che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera e nella sua vita privata, quest’ultima sicuramente da ricostruire da zero, soprattutto dopo l’abbandono di Fedez e la richiesta di divorzio da parte di lei. La sua ultima certezza sono sicuramente i suoi figli.