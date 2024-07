La Talpa, llary Blasi ha fatto il colpaccio: riesce ad avere un vero personaggio irraggiungibile finora | Solo lei ci sarebbe riuscita

Pare che Ilary Blasi sia riuscita a fare il botto, tra i concorrenti riesce ad avere l’irraggiungibile, è proprio vero che Ilary può tutto.

Un programma che è stato lasciato nel dimenticatoio di Mediaset è senza dubbio La Talpa, il reality show che andava molto nei primi anni 2000. Adesso, però, pare proprio che sia finita l’era di prendere polvere e La Talpa potrebbe tornare nel nuovo palinsesto autunnale della rete con tante novità.

Anche se ancora dev’essere ufficialmente confermato, alcune indiscrezioni hanno rivelato che uno dei concorrenti sarà un personaggio praticamente impossibile da recuperare. Una missione impossibile per tutti ma non per Ilary Blasi, che farà il suo grande ritorno nel piccolo schermo di Mediaset proprio con La Talpa.

Infatti, tra le tante novità riguardanti il reality show abbiamo quella che vede la Blasi alla conduzione affiancata da Alvin nel ruolo di inviato. Entrambi saranno accompagnati anche da due opinionisti ma per il momento non si conoscono ancora i nomi. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano in questi giorni, La Talpa dovrebbe andare in onda intorno a marzo 2025.

Questo significa che il Grande Fratello occuperà Canale 5 da settembre a marzo e poi iniziare La Talpa, che andrà a sostituire L’Isola dei Famosi. Il reality più tosto di Mediaset, infatti, molto probabilmente verrà rimpiazzato da La Talpa a causa del grosso flop della sua ultima edizione. Rivedremo Ilary al timone di un vecchio/nuovo reality con delle novità inaspettate.

La Talpa, nuova edizione

Le prime tre stagioni de La Talpa, 2004, 2005 e 2008, sono state condotte da Paola Barale ma si pensa che l’energia, la spigliatezza e la simpatia di Ilary Blasi riusciranno a non far sentire troppo la mancanza della conduttrice ‘originale’. Oltre a Ilary, ci sarà anche Alvin e quindi dobbiamo aspettarci i loro classici siparietti tragicomici ai quali ci hanno fatto abituare durante L’Isola dei Famosi.

Le novità non riguarderanno soltanto la conduzione e il fatto che La Talpa andrà a sostituire L’Isola, ma ci saranno dei cambiamenti anche sui partecipanti e sul formato della trasmissione. Partendo da quest’ultimo, La Talpa potrebbe passare da reality a factual (prendendo spunto da Temptation Island) e montando le puntate in modo strategico e ad effetto per intrattenere ancora di più il pubblico.

Un VIP speciale

Focalizzandoci sui personaggi, invece, è possibile che ci saranno sia VIP che NIP (o VOP, ‘very ordinary people’) a contendersi il premio finale. Dato che al GF l’unione tra famosi e non è risultata piuttosto interessante, anche per la nuova edizione de La Talpa si vorrebbe tentare un approccio simile. Tra i tanti nomi che si possono leggere in questi giorni riguardanti i plausibili concorrenti del reality, uno in particolare risalta tra tutti proprio per via della sua irreperibilità.

Stiamo parlando di Gianni Sperti e del fatto che da diverso tempo ha il ruolo di opinionista a Uomini e Donne ed è impossibile convincerlo a lasciare quella sedia anche solo per una breve pausa da dedicare ad un altro show. Sperti sarebbe una grande presenza a La Talpa perché la sua ultima avventura nei reality è stata proprio l’edizione del 2005 che, tra l’altro, l’ha visto uscire da vincitore.