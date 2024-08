Chiara Ferragni, dopo il fidanzamento arriva l’annuncio importante: “Arriverà per Natale” | È successo in queste ore

Si apre un nuovo capitolo nella vita dell’influencer più famosa d’Italia. Quali sono le novità in arrivo?

L’universo del gossip torna a puntare i riflettori su Chiara Ferragni. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’influencer sembra aver trovato un nuovo equilibrio e un possibile nuovo amore. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, la Ferragni sarebbe sempre più vicina ad un nuovo uomo.

La coppia si sarebbe conosciuta a Forte dei Marmi, dove un’amicizia nata casualmente si sarebbe presto trasformata in qualcosa di più profondo. Lui è un volto noto nel mondo della moda e CEO di un brand di scarpe, che ha affascinato la Ferragni con la sua intelligenza e la sua riservatezza.

Nonostante né l’influencer né l’imprenditore abbiano confermato ufficialmente la relazione, i segnali sembrano inequivocabili. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni e i loro profili social, seppur con modalità diverse, raccontano di una complicità crescente. Ma c’è di più. Alcuni rumors parlano di un possibile lieto evento in casa Ferragni.

Chi è la new entry?

Chiara Ferragni, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, sembra aver deciso di voltare pagina e godersi l’estate. L’imprenditrice digitale, sempre al centro dell’attenzione mediatica, è stata recentemente al centro di diverse voci riguardanti la sua vita sentimentale. Inizialmente, il nome di Tony Effe era stato accostato a quello della Ferragni, ma il rapper aveva smentito la notizia. Successivamente, era emerso il nome di Andrea Bisciotti, un giovane medico ortopedico. Attualmente, secondo alcune indiscrezioni, Chiara Ferragni starebbe frequentando Silvio Campara, CEO del noto marchio di scarpe di lusso Golden Goose.

La relazione sembra essere piuttosto seria, tanto che Campara avrebbe già conosciuto la famiglia della Ferragnie entrambi sembrano essere pronti al il grande annuncio che arriverà a Natale. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia e ripresa da diversi media, sostiene che a fare da Cupido tra i due sia stata l’inaugurazione di un concept store del brand diretto da Campara, durante una delle recenti vacanze della Ferragni in Versilia. Classe 1979, dopo una breve esperienza come modello e una laurea in Economia alla Bocconi, Silvio ha lavorato per brand prestigiosi come Alexander McQueen e Giorgio Armani, prima di diventare CEO.

L’annuncio

La relazione tra Chiara Ferragni e il suo nuovo compagno procede a gonfie vele. La famiglia della influencer ha già avuto modo di conoscere il nuovo partner, e sembra che il rapporto sia molto positivo. La coppia ha preferito mantenere un profilo basso finora, ma si vocifera che un annuncio ufficiale possa arrivare a Natale.

L’influencer e il suo nuovo compagno potrebbero rendere ufficiale la loro relazione durante le festività natalizie. Entrambi desiderano preservare la loro privacy, ma sembra che la coppia stia considerando di condividere questa importante novità con i loro fan e con il pubblico.