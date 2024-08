Selassié, adesso una delle sorelle ha rotto il silenzio: ecco chi è incinta | La reazione lascia tutti senza parole

Il trio delle sorelle Selassiè è al centro dei media, una di loro è in dolce attesa. La risposta è arrivata come un terremoto.

Nella sesta edizione del Grande Fratello VIP abbiamo fatto la conoscenza delle tre sorelle Selassié, ovvero Clarissa, Lulù e Jessica. Questo trio ha subito conquistato il pubblico di Canale 5 con il loro caraterete esuberante e le battutine sempre pronte. In questi giorni, sono tornate sulla bocca di tutti per via di un’indiscrezione piuttosto intima.

Sembra che una delle ragazze sia in dolce attesa e la segnalazione è arrivata da una persona che ha avuto la soffiata da un’altra che le ha viste praticamente ad un metro di distanza. Leggendo la notizia su Very Inutil People scopriamo che i rumor sono incentrati su una delle tre Selassié e sul fatto che sia incinta.

La segnalazione arrivata a Very Inutil People afferma che la cognata del mittente ha visto le tre sorelle Selassié dal ginecologo e che una di loro è incinta. Immediatamente questa notizia ha fatto il giro del web e i tanti fan e follower delle sorelle Selassié ex gieffine si sono subito chiesti chi fosse in dolce attesa.

Clarissa, Lulù e Jessica sono tre giovani donne e la possibilità di una gravidanza è più che plausibile. Inoltre, stando all’utente sua cognata le ha svelato che erano dal ginecologo e, quindi, una di loro è incinta. Il popolo del web si è scatenato nel cercare più informazioni possibili ma la reazione delle sorelle ha sbigottito tutti.

Chi è incinta?

Dopo l’indiscrezione riguardante la possibile gravidanza di una delle sorelle Selassié, il web è andato in tilt per tutte le ricerche fatte in merito volte a scoprire l’identità della futura mamma. Very Inutil People ha riportato l’indiscrezione della plausibile gravidanza di una delle tre e i loro fan sono impazziti.

Tuttavia, la curiosità, l’entusiasmo, i rumor e le varie idee ipotizzate sono state smorzate dalla reazione delle tre sorelle, soprattutto di una in particolare. Dopo tale risposta, i follower delle tre ragazze si sono detti senza parole e colti alla sprovvista per una reazione di questa portata. Le sorelle non hanno perso tempo ha sputare il rospo e dire la verità.

La reazione scioccante

Quando la notizia ha cominciato a fare il giro del web, le sorelle Selassiè sono viste inondate di messaggi dei più curiosi per scoprire chi fosse la sorella incinta. Prima di tutto si è scoperto che si trattava di una fake news e che le tre sorelle Selassié erano dal ginecologo soltanto per una visita di routine. Inoltre, le ragazze hanno voluto chiarire il punto a modo loro e se Clarissa l’ha fatto in modo più composto e calmo, Jessica ha scelto un metodo più incisivo.

La prima ha affermato che quando sarà incinta lo dirà lei stessa, mentre la seconda ha spiazzato tutti con la sua risposta. Jessica ha smentito la fake news riguardante la gravidanza di una di loro con un breve video dove si mostra con un calice di vino bianco in mano mentre dice: “Amore ma quale incinta? Alla salute di tutti i miei haters!”. Una reazione che ha lasciato sbigottiti i suoi follower impressionati dalla forza d’animo della giovane donna che dimostra di non lasciarsi mai abbattere dai cosiddetti ‘leoni da tastiera’.