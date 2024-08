Mediaset perde la Queen dei reality, colpo di coda e passa in Rai: a settembre vedremo la bionda in una nuova veste

Voltafaccia inaspettato da parte della blonde Queen dei reality, lascia la Mediaset per la Rai. Duro colpo per Pier Silvio Berlusconi.

La rivalità iconica tra Mediaset e Rai è sempre stata presente da quando la televisione ha fatto breccia nelle case degli italiani. Si tratta di due reti ‘nemiche’ che si fanno una sorta di guerra fredda dove non ci sono vittime, vincitori e vinti. Tuttavia, i presentatori, gli opinionisti e i protagonisti di una rete non si spostano nell’altra, almeno di solito.

Invece adesso è accaduto il voltafaccia del secolo e uno dei volti più noti delle reti Mediaset molla tutto per sbarcare in Rai. Pier Silvio Berlusconi ha perso la Queen dei reality, che ha preferito la rete ammiraglia alla sua. Un duro colpo da digerire che ha anche lasciato a bocca aperta ogni singolo appassionato del piccolo schermo.

Una delle bionde più famose ed amate della tv ha voltato le spalle a Mediaset, dove si è fatta la carriera solida di cui può vantarsi, per traslocare in Rai. Un rumor che aleggiava nell’aria già da diverso tempo ma che pochi giorni fa è diventato ufficiale perché dichiarato dalla diretta interessata.

Adesso i suoi fan dovranno cambiare canale per poterla seguire e dovranno passare a tutt’altra rete. Da Mediaset alla Rai il passo è breve, a quanto pare, e la blonde Queen dei reality non ha rimpianti. Stiamo parlando di una donna sicura di sé che non si volta mai indietro ma prosegue dritta per la sua strada.

Trascolo da Mediaset a mamma Rai

Di recente le indiscrezioni riguardanti un suo possibile trasferimento dalla Mediaset alla Rai sono state confermate da uno dei volti più apprezzati e chiacchierati di questi ultimi tempi. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli e se ti stai chiedendo perché sia stata lei a confermare questi rumor, la risposta è semplice: è proprio lei la diretta interessata.

L’ex moglie di Paolo Bonolis, nonchè opinionista dei più noti reality show, ha deciso di lasciare la Mediaset per questa stagione autunnale e si dedicherà ad uno dei programmi più seguiti sulla rete ammiraglia. Stiamo parlando di Ballando con le stelle, dancing show condotto da Milly Carlucci in onda in prima serata su Rai 1. La Bruganelli sarà una dei dieci partecipanti della trasmissione e ci cimenterà nel ballo.

Sonia Bruganelli a Ballando

Dopo la conferma della separazione da Bonolis, la Bruganelli starebbe frequentando Angelo Madonia, uno degli insegnanti di ballo proprio della trasmissione di Milly Carlucci. Tuttavia, pare proprio che Sonia Bruganelli non ballerà con lui ma verrà affiancata da un altro insegnante. Sonia e Angelo sono stati beccati diverse volte dai paparazzi e ultimamente sono stati avvistati in Sicilia per i 40 anni di lui.

Dopo un post pubblicato sul suo profilo social, adesso sappiamo che anche Sonia Bruganelli parteciperà a Ballando con le stelle. Lo show inizierà sabato 28 settembre e oltre alla Bruganelli ci saranno anche Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman e I Cugini di campagna.