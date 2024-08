Kate Middleton, se ne deve andare da Londra: la stanno traferendo in queste ore delicate | Il motivo commovente

La Principessa del Galles è costretta a lasciare Londra per un motivo davvero toccante. Il mondo ha gli occhi puntati su di lei.

La Famiglia Reale inglese ne ha passate davvero tante in questi ultimi anni e dalla scomparsa della compianta Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022, sembra che le notizie tragiche siano aumentate considerevolmente. Questo 2024 si è aperto all’insegna della tragedia e del dolore per i membri della Royal Family, con una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire.

Re Carlo III e la Principessa del Galles Kate Middleton hanno scoperto di avere il cancro ed entrambi hanno iniziato questo nuovo anno ormai oltre la metà con cure mediche sfiancanti e la paura di non farcela. Per fortuna, sia il sovrano che la futura Regina sono persone forti ed entrambi stanno reagendo bene alle cure.

Tuttavia, adesso Kate Middleton è costretta a lasciare Londra e i sudditi inglesi, così come il resto del mondo, sono in forte ansia per il suo stato di salute. Proprio in questo momento così delicato per lei, la stanno trasferendo fuori dalla capitale d’Inghilterra facendo preoccupare tutte le persone che tengono a lei.

Il motivo del suo trasferimento è talmente commovente che spezza il cuore ma è un obbligo al quale la Principessa del Galles non può sottrarsi. Con lei partono anche il Principe William, i loro tre figli, il Re e la sua conserte Camilla. Un grande trasferimento, dunque, che fa spostare i membri più alti della Royal Family fuori Londra.

La partenza

Nonostante Kate Middleton abbia trascorso un inizio 2024 all’insegna del timore, del dolore, dello shock e della disperazione nell’aver scoperto di avere un tumore, adesso sembra che la futura Regina possa tirare un sospiro di sollievo. Questo perché le sue condizioni di salute le permettono di affrontare un lungo viaggio per raggiungere una precisa meta.

Si tratta di Balmoral, luogo in cui si trova il Castello tanto amato dalla Famiglia Reale inglese, soprattutto dalla scomparsa Regina Elisabetta II (dove si è spenta due anni fa). La Middleton è dunque in grado di arrivare in Scozia e questo significa che la sua salute sta migliorando notevolmente.

Un ritorno al quotidiano

Il Castello di Balmoral è sempre stato il punto di ritrovo estivo per la Royal Family e anche per quest’anno Kate è riuscita a regalarsi un momento di spensieratezza e gioia in compagnia delle persone a lei care e passerà il resto del periodo estivo con il marito William, i loro figli George, Charlotte e Louis e la coppia reale Carlo e Camilla.

Un momento di meritato riposo, soprattutto per il sovrano e la futura Regina, e questo viaggio verso Balmoral per riunirsi tutti insieme e rilassarsi nelle campagne scozzesi ha commosso tutto il mondo. L’esperto reale Phil Dampier crede che la famiglia Windsor trascorrerà questi giorni a Balmoral all’insegna delle attività all’aperto e del completo relax, prima di rientrare a Londra per i svariati impegni autunnali e invernali.