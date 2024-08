Ti ricordi di Alexia, è ormai sparita da anni per un motivo molto triste: le hanno fatto del male | Non si meritava una fine così

Dov’è finita Alexia? Da anni non si sente più parlare di lei, è sparita per un motivo tristissimo. Il dolore è troppo.

Vi ricordate Alexia? La cantante, il cui vero nome è Alessia Aquilani, è stata una degli artisti più noti della musica dance degli anni novanta.

Tutti ci ricorderemo brani come Uh la la la, Happy e Goodbye che canticchiamo ancora oggi durante le feste. La cantante ha avuto un successo strepitoso in tutto il mondo, entrando nelle classifiche di diversi Paesi.

Ma che fine ha fatto ora? Non si sente parlare di lei ormai da anni e molti si chiedono perché e dove sia finita. Purtroppo per lei non è stato semplice e ha dovuto affrontare un grosso dolore.

È stata lei stessa a rivelare cosa ha dovuto sopportare e i motivi che l’hanno allontanata dal mondo della musica. Si tratta di una storia molto triste.

La sofferenza di Alexia

La carriera di Alexia da fuori può sembrare ricca di successi e felicità, e in effetti la cantante ha dato prova del suo talento sia in Italia che all’estero, ma non sono mancate le difficoltà: all’inizio non è stato semplice farsi conoscere e apprezzare e spesso l’artista ha dovuto fare i conti con ostacoli e commenti poco carini sul suo modo di essere e di cantare. Il mondo della musica purtroppo non l’ha trattata bene quando è tornata dopo una pausa: come ha spiegato in un’intervista a Fanpage, tornando a fare musica ha provato inizialmente una grande solitudine.

La solitudine a quanto pare però è stata una costante nella sua carriera: la cantante ha spiegato che già prima, anche al picco del successo, era sempre molto focalizzata sul lavoro e per questo non aveva stretto chissà quali legami, tanto che poi, quando si è allontanata per pensare alla sua vita e alla sua famiglia, ha trovato il vuoto intorno. Alexia ha sofferto per questo, ha sopportato ferite profonde, ma alla fine si è rialzata. Ma che fine ha fatto ora?

Il futuro della cantante

Dopo diversi anni di silenzio nei quali è rimasta vicina alla famiglia e si è goduta un periodo di vita tranquilla, Alexia è tornata alla carica e nel 2022 ha pubblicato un album con pezzi natalizi, facendo felici i suoi fan storici. E chi pensa che la sua carriera ormai sia finita, si è perso le ultime notizie: la cantante si è esibita all’ultima edizione del Tomorrowland, il festival di musica elettronica più conosciuto in Europa e non solo.

Alexia si è esibita davanti a migliaia di persone con la sua hit Uh la la la incantando ancora una volta il pubblico. Adesso la cantante è impegnata con un tour italiano ed europeo e, finito quello, tornerà in studio. Altro che finita: la carriera dell’artista ha conosciuto una nuova primavera ed è pronta a sbocciare ancora una volta in una veste più adulta.