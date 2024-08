Michele Morrone, appena tornato single e già beccato in compagnia: altro che vacanze da solo | Le foto inequivocabili

Non riesce a stare da solo Michele Morrone che, poco dopo essersi lasciato, viene beccato in compagnia. Gli scatti mostrano tutto.

Michele Morrone è uno degli attori italiani della nuova leva che ha conquistato il cuore di moltissimi spettatori, non solo per la sua professionalità ma anche per il suo aspetto fisico avvenente e che non passa di certo inosservato. La trilogia che ha reso celebre Morrone è 365 giorni, cominciata nel 2020.

In questa estate bollente 2024 l’attore non si è lasciato mancare nulla e anche se si è lasciato da poco con Moara Sorio, è stato paparazzato in compagnia. Michele e Moara stavano insieme da diverso tempo e la coppia era uscita allo scoperto tramite le pagine social che mostravano foto e commenti condivisi pieni di affetto.

In alcune didascalia si potevano leggere parole significative scritte dall’attore come, ad esempio, ‘amore’ e ‘mia per sempre’. Tuttavia, sembra che questo ‘per sempre’ sia durato ben poco e tra la ventenne svizzera consulente finanziaria e l’attore la relazione sia giunta al capolinea. Conclusione dedotta dalle interazioni interrotte sui social da parte di entrambi, sia di scatti che di like.

Tuttavia, per il momento non si conosce ancora il motivo della loro presunta separazione e né lui né lei ha detto qualcosa in merito. Adesso sappiamo solo che Morrone e la Sorio non sono più una coppia e che lui se la sta godendo in vacanza con una piacevole compagnia beccati dagli occhi delle fotocamere del settimanale Chi.

Estate divisa in due

L’estate 2024 è all’insegna delle vacanze al mare per l’attore Michele Morrone ed ha cercato di soppesarle in modo preciso per trascorrerle con tutte le persone a lui care. La prima tappa è stata Ischia, dove ha passato qualche giorno con i suoi due figli, Marcus (7 anni) e Brando (3 anni), avuti dall’ex moglie Rouba Saadeh.

La seconda tappa scelta da Morrone per le sue vacanze estive è l’isola greca di Mykonos e la compagnia di cui ha deciso di godere ha lasciato senza parole i suoi fan. Le foto pubblicate sulla rivista Chi lasciano ben poco all’immaginazione ma nessuno, prima di adesso, si sarebbe mai immaginato uno scenario del genere.

Chi c’è con Michele Morrone

Se la prima tappa è stata all’insegna del divertimento nel ruolo di papà, la seconda tappa ha assunto toni del tutto diversi. Infatti, Michele Morrone è stato beccato a Mykonos in compagnia di una persona molto importante e vicino a lui che gli protegge sempre le spalle. Nel vero senso della parola, dato che è stato beccato a mettergli la crema solare sulla schiena.

Stiamo parlando del suo amico e guardia del corpo sempre pronto a scattare quando l’attore lo chiama nel momento del bisogno (anche per evitare scottature da sole). Le foto mostrano, infatti, il suo bodyguard mentre gli spalma la crema e sembra che tra i due ci sia forte complicità e amicizia. Insomma, Michele Morrone si sta divertendo un sacco in queste vacanze e pare non sia turbato dalla fresca separazione con la sua ormai ex compagna Moara.