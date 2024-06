Kate Middleton, solo ora spunta un dettaglio inquietante: lo aveva addosso in pubblico | Dopo mesi nell’ombra si presenta così

Solo ora è venuto alla luce un dettaglio sconcertante, Kate Middleton lo aveva addosso in pubblico, il tumore la sta massacrando.

Lo scorso 15 giugno si è avverato il desiderio di ogni suddito inglese, vale a dire rivedere in pubblico l’amata Principessa del Galles. In occasione del Trooping the Colour, parata militare per festeggiare il compleanno del sovrano, Kate Middleton si è palesata davanti agli occhi tanto increduli quanto felici dei suoi sudditi e del resto del mondo ma qualcosa ha catturato l’attenzione.

Le persone sono state certamente felici di vedere che Re Carlo III sta bene anche dopo l’operazione per un tumore alla prostata, ma l’attenzione è stata ‘rubata’ dalla Principessa del Galles che ha tenuto sulle spine e in forte ansia il popolo per diversi mesi. Dallo scorso marzo, dopo l’uscita del suo video in cui confessava di avere il cancro, il timore di perderla prematuramente ha invaso il mondo intero.

Tuttavia, dopo che la Middleton si è presentata al fianco di suo marito William e dei loro tre figli George, Charlotte e Louis, la speranza è diventata più forte e il timore si è allievato. Ma qualcuno ha notato un dettaglio piuttosto inquietante proprio addosso alla Principessa a dimostrazione che, comunque, non sarebbe ancora del tutto fuori pericolo.

La maggioranza delle persone ha notato come Kate sia particolarmente magra ma questo era prevedibile date le pesanti cure che sta facendo per combattere contro il cancro. Tuttavia, un altro dettaglio difficile da vedere ma piuttosto significativo si è presentato addosso alla futura Regina d’Inghilterra.

Il dettaglio

Ad una prima occhiata è difficile da vedere ma se si presta più attenzione lo si nota immediatamente, facendoci domandare come è stato possibile non individuarlo prima. Si tratta di un dettaglio che si trovava addosso alla Principessa del Galles durante il Trooping the Colour e che porta con sé un significato davvero importante.

Stiamo parlando della spilla presente sul petto come segno di omaggio all’Irish Guards Regiment, ovvero il reggimento militare di cui Kate Middleton è colonnello. La presenza della spilla sul petto della Principessa è un segno di rispetto e riconoscenza verso le forze militari inglesi che ogni giorno di prodigano per il loro paese.

Il look della prima uscita

Dopo diversi mesi di assenza, la Middleton ha deciso di presentarsi in pubblico con un look semplice ma curato nei minimi dettagli. Il colore che primeggia è il bianco, simbolo di purezza e desiderio di libertà, scelto per rappresentare la forza e la determinazione di Kate anche durante un periodo così difficile della sua vita.

La Principessa del Galles si è presentata con un abito bianco firmato Jenny Packham con gonna lunga fino al ginocchio, maniche lunghe e un grosso fiocco bianco e nero al collo. Come accessori, Kate Middleton ha indossato un cappello (sempre bianco e nero) di Phillip Treacy e degli orecchini di perle a grappolo di Cassandra Goat. Un outfit degno di una futura Regina che dimostra la sua volontà di superare il male e ritornare alla vita di tutti i giorni.