“Metti giù le mani”, intercettato il litigio tra i reali a Buckingham Palace: il ritorno di Kate è stato già offuscato da lui | Nessuno li ha visti

Sono stati intercettati alcuni scambi molto forti tra i reali inglesi dopo la prima apparizione pubblica di Kate, nessuno li aveva visti.

Una giornata a dir poco memorabile, quella di sabato 15 giugno, per il Regno Unito: in occasione della tradizionale cerimonia del Trooping the Colour la principessa Kate Middleton è ritornata in pubblico dopo diversi mesi di assenza. La diagnosi di cancro resa nota a marzo di quest’anno ha lasciato non solo gli inglesi ma tutto il mondo completamente senza parole e per molto tempo la stampa ha speculato sulle sue vere condizioni di salute. La buona notizia è che la principessa sta meglio ma, come lei stessa ha dichiarato, la via della guarigione è ancora molto lunga ma Kate sta affrontando la sua malattia con dignità e forza, consapevole nel percorso della convalescenza ci sono giorni positivi e giorni negativi.

Per le celebrazioni annuali in onore del sovrano Re Carlo, la famiglia reale è apparsa serena e felici ed in tanti hanno acclamato questo attesissimo ritorno da parte di una delle figure più apprezzate ed amate della monarchia inglese. Tuttavia, come in ogni occasione ufficiale, gli occhi erano puntati su tutti i membri dell’aristocrazia britannica ma in particolare sulla coppia più discussa della Royal Family.

Gli occhi indiscreti della telecamera hanno infatti beccato alcuni scambi un po’ piccanti tra due reali inglesi ed in tanti si sono domandati le ragioni di questo strano battibecco. Se re Carlo e sua moglie Camilla hanno cercato di ignorare questo scambio un po’ forte, Kate Middleton ed il principe William non hanno potuto fare finta di niente: la loro reazione è stata davvero senza precedenti.

Per comprendere meglio l’alterco andato in scena sotto gli occhi di tutti sul balcone di Buckingham Palace il magazine The Sun ha ingaggiato un’esperta di labiale per capire cosa di preciso i due protagonisti di questa vicenda si siano realmente detti. “Metti giù le mani” ha sussurrato una di loro ma la risposta è pazzesca.

Lo scambio di battute tra due protagonisti reali

I protagonisti di questo interessate scambio non possono che essere due dei figli di William e Kate: la secondogenita Charlotte ed il piccolo Louis. Proprio lui non è nuovo a divertenti scenette sotto gli occhi delle telecamere: sempre gioioso e buffo, Louis anche al Trooping The Colour di quest’anno il principino non ha deluso le aspettative. Infatti, Louis sempre reticente al protocollo reale, bambino spiritoso e simpatico questa volta ne ha combinata un’altra delle sue: a quanto pare Louis, durante la parata, non riusciva a “stare fermo” come avrebbe dovuto e a riprenderlo ci ha pensato le ben più disciplinata bambina Charlotte che ha sussurrato: “Metti giù le mani” proprio mentre risuonava l’inno nazionale.

Un siparietto divertente quello tra i due fratelli reali che si ripete praticamente ad ogni occasione ufficiale avvenuto sotto la supervisione dei loro divertiti genitori. Secondo l’esperta ingaggiata dal The Sun, la Charlotte non avrebbe apprezzato l’idea di Louis di ballare e gli avrebbe detto di stare fermo: “Devi smetterla. Guarda la parata“. Louis avrebbe risposto con un deciso “No”, e Charlotte, insistendo, gli avrebbe ribadito: “Fai quello che ti è stato detto“, ma Louis avrebbe mantenuto la sua posizione. Insomma, un racconto simpatico, nuovo materiale per la stampa di tutto il paese.

Il ritorno di Kate

Quest’anno, Kate Middleton ha fatto il suo atteso ritorno alle occasioni ufficiali, partecipando al Trooping the Colour con la grazia e la serenità che la contraddistinguono. Radiosa e acclamata dal pubblico, la Duchessa di Cambridge ha dimostrato ancora una volta la sua innata eleganza e il suo impegno verso i doveri reali. La sua presenza è stata accolta con grande entusiasmo, confermando il suo ruolo fondamentale all’interno della famiglia reale e l’affetto che il popolo britannico nutre per lei. La famiglia reale, nonostante le difficoltà di salute, rimane unita, nella buona e nella cattiva sorte: sempre compatta di fronte ai numerosissimi sudditi.