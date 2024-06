Re Carlo, corsa in ospedale d’urgenza: nessuna buona notizia da Buckingham Palace | Ultim’ora sulle condizioni di salute

Per Re Carlo quest’anno sta diventando davvero impossibile, adesso un nuovo ricovero d’urgenza in ospedale dopo un tremendo incidente.

Non c’è pace per re Carlo: dopo l’annuncio della sua malattia a inizio anno, adesso il re deve vedersela con un nuovo ricovero urgente a causa di un incidente terribile.

A Buckingham Palace non si può stare tranquilli e i sudditi non sono sereni: il re sta male, Kate sta male, e ora ci si mette pure questo ricovero a peggiorare la situazione.

Difficile dire come andranno le cose da qui alla fine dell’anno: i reali stanno affrontando un momento molto difficile e, pur continuando a farsi vedere in pubblico, la loro presenza è indubbiamente ridotta e si percepisce nell’aria tutta l’ansia della famiglia.

Tutto ciò ricade anche su William, il quale deve occuparsi dei figli e pensare alla moglie e al padre. La situazione è tutt’altro che rosea e i sudditi sperano per il meglio.

Le difficoltà aumentano

I problemi di salute sono ciò che preoccupa maggiormente i reali, ma a questi vanno aggiunti anche i problemi familiari che ormai si trascinano da anni. Molti hanno sperato che con la malattia Harry e Meghan si riavvicinassero alla famiglia, ma così non è stato. A quanto pare il re vorrebbe davvero ricucire il rapporto con il figlio, ma Harry è inamovibile: ha preso la sua scelta e per ricostruire un bel rapporto col padre avrà bisogno di molte promesse.

E così adesso i reali devono combattere su tanti, troppi fronti. L’ultimo riguarda proprio un ricovero urgente che ha colpito il re nel profondo. La notizia ha fatto subito il giro del mondo e i sudditi si chiedono se la famiglia riuscirà a sopportare anche questo, o se succederà qualcosa di brutto.

Un anno terribile per re Carlo

Il re non ha un attimo di tregua: dopo la sua malattia e quella di Kate, adesso deve anche pensare alla salute di sua sorella Anna, ricoverata pochi giorni fa dopo un incidente domestico. Fortunatamente la situazione non è grave e, secondo quanto scritto nel comunicato della Royal Family, la principessa avrebbe subito soltanto lievi ferite e commozioni cerebrali. Adesso la donna rimane in osservazione, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Considerato però che la donna ha 73 anni, la paura di suo fratello re Carlo e del resto della famiglia è ben comprensibile. Al momento non è stata resa nota la natura dell’incidente; molti sostengono che la donna sia caduta da cavallo, vista la sua passione per l’equitazione, ma Buckingham Palace non ha confermato né smentito l’ipotesi. Ora re Carlo attende impaziente notizie dall’ospedale e spera che sua sorella torni presto a condurre la vita di sempre. Sicuramente per lui non è un periodo facile, e deve anche continuare a fare buon viso a cattivo gioco.