Sophie Codegoni, ma come si è conciata? Quello che ha fatto alla faccia è assurdo | La foto spaventa

Sophie Codegoni: il nuovo look che divide il web. La trasformazione radicale del volto lascia tutti senza parole, ecco la foto shock

Una sta donna, star del web, sta facendo parlare molto di sé negli ultimi mesi. Si tratta dell’ex Gieffina Sophie Codephoni, la bella ventitreenne con una carriera sempre più in ascesa sia nel mondo della televisione che sui social media.

La Codegoni ha raggiunto il grande pubblico grazie alla sua partecipazione al reality show più seguito di Italia, il Grande Fratello, luogo in cui ha conosciuto il suo fidanzato storico Alessandro Basciano dal quale ha avuto l’anno scorso una bambina di nome Celine.

La loro relazione tra alti e bassi sembra essere definitivamente finita e alla bella Codegoni sono stati attribuiti diversi flirt tra cui quello con Aaron Piper, famoso attore spagnolo protagonista della serie Netflix “Elite”. Comunque Sophie ora si sta dedicando interamente alla sua piccola e al suo lavoro, senza citare alcun tipo di fidanzato. Tuttavia, una notizia che la riguarda in particolare sta facendo discutere e non poco: è venuta fuori un’immagine davvero forte.

Sophie Codegoni, celebre anche per la sua estetica e per la sua bellezza, non ha mai nascosto di essere ricorsa a diverse operazioni di chirurgia estetica, prima fra tutte quella che riguarda l‘ingrandimento del seno. In molti, hanno spesso criticato il suo aspetto considerato poco naturale rispetto a quella che è anche la sua giovanissima età. La Codegoni, però, non si ferma ed è andata avanti con una trasformazioni quasi “radicale”: la sua faccia ha subito un cambiamento non indifferente e la foto “spaventa”.

L’intervento di Sophie Codegoni

L’ex gieffina, come già citato, è abbastanza abituata ad andare “sotto i ferri” per alcuni interventi estetici. Oltre ogni giudizio, Sophie è chiaramente libera di fare quello che preferisce con il proprio corpo e ha il diritto di agire nella maniera che ritiene più opportuna. Per questo l’ultimo intervento, intanto, Sophie ha scioccato tutti perché ha fatto una scelta totalmente inaspettata.

Sophie Codegoni non molto tempo fa ha deciso di rimuovere il filler dalle labbra, o almeno è quello che lei ha dichiarato alle sue fedelissime followers. La conduttrice ed influencer per procedere con questa operazione ha dovuto procedere con delle iniezioni di ialuronoglucosaminidasi, una sostanza che scioglie chimicamente le tracce di acido ialuronico.

Rimozione del filler: non solo Sophie Codegoni

La scelta di rimozione del filler dalle labbra sembra non essere stata solo fatta da Sophie, ma anche da un nuovo personaggio dell’intrattenimento televisivo. Si tratta di Jenny Guardiano, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island che recentemente ha reso noto la sua decisione tramite un video dimostrativo sui suoi social media: le labbra hanno subito una vistosa riduzione del loro volume. .

Sicuramente questa operazione contribuisce a dare un aspetto di semplice e naturale: ed è per questo che giovani donne come Sophie e Jenny hanno deciso di “sgonfiare” le loro labbra tornare ad un look più autentico. Una cosa è certo Sophie rimane sempre, oltre che una bellissima ragazza, una professionista al di là della sua estetica.