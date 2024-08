Rafael Leão, ecco chi è la madre dei due gemelli: “È stato difficile trovarla dopo le tante avventure” | Retroscena assurdo

A pochi giorni dalla notizia della gravidanza, condivisa dal calciatore del Milan, la giovane ha mostrato il suo pancione in crescita attraverso le storie Instagram.

Pochi giorni fa, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il campione del Milan ha annunciato con gioia di diventare presto padre di due gemelli. I bambini, che nasceranno a novembre, si chiameranno Rodrigo e Tiago.

Una notizia che ha sorpreso i fan, abituati a vedere Leão concentrato sul campo da gioco. Il calciatore, pur mostrandosi emozionato per questo nuovo capitolo della sua vita, ha preferito mantenere il riserbo sull’identità della futura mamma.

L’annuncio di Rafael Leão ha fatto immediatamente il giro del web e tutti fan hanno iniziato a chiedersi chi sarà la mamma dei due piccoli in arrivo. Ebbene il mistero sulla vita privata del calciatore del Milan è stato svelato e ora si sa chi è la donna che lo renderà padre.

Il pancione è evidente

La suspense è finita. Debora Reis, ex compagna di Rafael Leão, ha riacceso i riflettori su di sé con un ritorno esplosivo sui social. La compagna di Rafael Leão ha riattivato il suo profilo Instagram mostrando per la prima volta il suo adorabile pancione. La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio dell’attaccante rossonero di aspettare due gemelli a novembre. Come accennato prima, il calciatore portoghese ha già scelto i nomi dei suoi futuri figli: Rodrigo e Tiago. I gemelli nasceranno a novembre dalla relazione con la ex fidanzata Debora Reis.

La giovane ragazza di Lisbona aveva già lasciato trapelare alcuni preziosi indizi sulla gravidanza nelle settimane precedenti, per poi decidere di cancellare improvvisamente il suo profilo Instagram dopo il gossip sulla paternità di Leão. Ora il suo ritorno sui social, con la foto del pancione mentre si prepara a diventare mamma, non lascia più spazio ai dubbi.

L’annuncio

Un’immagine che vale più di mille parole. Debora, che aveva fatto parlare di sé nelle settimane precedenti con alcuni enigmatici post, ha scelto Instagram per condividere la sua gioia con i fan della coppia. Una scelta coraggiosa, considerando le recenti voci sulla paternità di Leão che l’avevano spinta a cancellare il profilo.

Ma ora è tempo di guardare avanti, l’ex ragazza del calciatore del Milan sembra pronta ad affrontare questa nuova fase della sua vita con entusiasmo. Un doppio arrivo, quello dei due gemelli, che promette di rivoluzionare la vita di tutta la famiglia Leão. Non resta che seguire la bella Debora in questa magica avventura verso la maternità.